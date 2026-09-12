Rapporto fra verde e giustizia sociale, Claudia Gnocchi organizza un incontro tra cittadini ed esperti

In questa estate come mai prima, Piacenza ha sperimentato cosa significa in concreto il cambiamento climatico (e siamo solo agli inizi). Nel clima già bollente, anche il dibattito politico è stato infiammato dalle più svariate proposte sul futuro di Piazza Cittadella, dopo la presentazione del progetto preliminare voluto dalla Giunta comunale e da più parti criticato per un’apparente povertà di alberature e verde.

Con l’inizio dell’autunno, ora è partita la discussione consigliare del P.U.G., il Piano Urbanistico Generale che definirà la visione della città per i prossimi decenni ed al centro della quale ci sono proprio le scelte legate al rapporto fra cemento ed ambiente naturale. Infine, ad un orizzonte ormai non troppo lontano si affacciano le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale, per le quali sono già iniziate le prime manovre: e anche nel confronto elettorale, le promesse sul tema dell’ambiente, del consumo di suolo, delle aree verdi, della gestione del territorio, della salute pubblica, saranno il centro strategico e nevralgico di tutte le scelte.

Per dare un contributo alla migliore comprensione dei cittadini su argomenti così determinanti Claudia Gnocchi, consigliera comunale di maggioranza, ora nel gruppo misto dopo essere uscita dalla Lista civica della Sindaca proprio per differenze di visione politica sui temi ambientali ed in particolare sulla gestione e funzione delle alberature, ha ritenuto di organizzare un breve ciclo di quattro incontri aperti fra settembre e dicembre che ha battezzato “per una città che dialoga”, con esperti di diversi settori riconosciuti a livello nazionale per i loro studi.

Il primo degli incontri sarà giovedì 17 settembre dalle ore 18 e fino alle ore 20, presso la Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli in via Roma 12, con Bianca Galmarini, PhD, Ricercatrice e Docente di Sociologia per l’Architettura all’Università di Firenze sul tema “Verde e Giustizia: il Diritto alla Natura è per tutti?”. La docente presenterà numerosi esempi di un effetto subdolo e spesso trascurato dei programmi di rinaturalizzazione delle città.

Introdurre nel tessuto urbano più verde possibile e decementificare è un imperativo per la salute umana. Piante e alberi abbassano le temperature, riducono l’inquinamento di aria, acqua e suolo, migliorano la salute e la qualità della vita. Specialmente oggi, di fronte all’aumento vertiginoso delle temperature, al moltiplicarsi degli eventi atmosferici estremi, abbiamo bisogno di fare più spazio alla natura in città.

Ma una parte importante dei benefici della natura si genera nel contatto diretto fra natura e persone. Trascorrere del tempo in un parco ha effetti positivi sul benessere, sulla salute e sulla socialità. Per la scienza e per le Organizzazioni internazionali l’accesso alla natura in città è un diritto, una forma di welfare urbano.

Eppure nuovi interventi verdi possono generare esclusione, segregazione e accompagnare processi di privatizzazione del bene e del suolo pubblico. Bianca Galmarini racconterà importanti casi concreti per capire come riconoscere questi rischi e con quali strumenti sociali invece è possibile tutelare il diritto alla natura per tutte le fasce di popolazione, in particolare quelle meno abbienti che sono poi quelle che possono perdere di più nelle riqualificazioni urbane.

Claudia Gnocchi, con Laura Chiappa, presidente della Circolo di Legambiente Piacenza e Marco Campominosi, rappresentante dell’Associazione La Cura del Bosco, discuteranno con la relatrice e con il pubblico delle situazioni cittadine che più sembrano presentare effetti di questo tipo.

L’ingresso è libero, dalle ore 18. Per ulteriori informazioni: cittachedialoga@libero.it