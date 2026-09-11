Nibbiano-Fiorenzuola: subito un derby per la prima in panchina di mister Villa

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Il Fiorenzuola di mister Villa, arrivato in settimana dopo l’esonero di Nicolò Araldi, affronta il derby, in trasferta, contro il Nibbiano: gara valida per la 2° giornata del girone B in Serie D.

Scossone Fiorenzuola, via Araldi dentro Villa

I rossoneri arrivano a questa sfida dopo una settimana molto tesa, iniziata con l’esonero di mister Araldi dopo la sconfitta per 0-3 in casa contro lo Scanzorosciate. Una decisione che, sicuramente, ha dell’incredibile dopo appena una giornata di campionato. Al suo posto è arrivato Alberto Villa, allenatore di grande esperienza e chiamato ad invertire immediatamente la rotta dopo il ko alla prima giornata.

La sua partenza non è sicuramente di quelle più soft: il derby contro il lanciatissimo Nibbiano che può essere, anche se solo alla seconda giornata, una sfida già importantissima.

Il Nibbiano di mister Rastelli già in grande spolvero

I padroni di casa arrivano, invece, a questa sfida con l’umore diametralmente opposto: vittoria alla prima giornata per 0-1 in trasferta contro il Club Milano e 3 punti in classifica ottenuti grazie al loro bomber Grasso.

I piacentini, dopo la straordinaria stagione passata culminata con la vittoria del campionato d’Eccellenza, vogliono dimostrare di non essere la semplice neopromossa che lotta per la salvezza ma la vera e propria sorpresa di questo girone di Serie D.

In stagione il Nibbiano ha già battuto il Fiorenzuola nel turno preliminare di Coppa Italia, ma domenica questo derby vale decisamente di più.