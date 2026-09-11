Strisce blu, sei aziende si sono proposte al Comune per la nuova concessione biennale

Sono sei le offerte pervenute al Comune di Piacenza per la nuova concessione biennale del servizio di gestione delle strisce blu. Il termine per la presentazione delle proposte da parte degli operatori economici interessati scadeva oggi, 11 settembre.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Un dato significativo per una procedura che rappresenta un ulteriore passaggio nel riassetto del sistema della sosta a pagamento cittadina, dopo la risoluzione del precedente contratto di concessione con Piacenza Parcheggi che comprendeva la gestione delle strisce blu e il servizio di rimozione dei veicoli.

A seguito della conclusione di quel rapporto e della riconsegna dei parcometri avvenuta lo scorso 15 maggio, il Comune ha assunto transitoriamente la gestione della sosta a pagamento, avviando parallelamente il percorso per arrivare a un nuovo affidamento autonomo del servizio.

La procedura di gara, approvata con determinazione dirigenziale n. 2233 del 7 agosto 2026, riguarda una concessione della durata di 24 mesi, con decorrenza prevista dal 16 dicembre prossimo. Il servizio interessa complessivamente 2.624 stalli delimitati da strisce blu e 122 parcometri distribuiti in sei zone residenziali della città. Il valore complessivo stimato della concessione è pari a 1 milione e 288 mila euro, al netto dell’Iva.

Il nuovo affidamento si inserisce inoltre nel percorso già delineato dall’Amministrazione comunale per modificare il sistema della sosta a pagamento che prevede dal 2027 una riduzione delle tariffe e, con l’entrata in servizio del nuovo concessionario, l’abolizione della cosiddetta “doppia sanzione”: in caso di irregolarità resterà esclusivamente la sanzione prevista dal Codice della strada, senza ulteriori penali.

Con la scadenza odierna si apre ora la fase di valutazione delle sei offerte presentate. Nei prossimi giorni sarà nominata la Commissione di gara, cui spetterà procedere all’esame delle proposte secondo quanto previsto dagli atti della procedura.