Rasperini Reunion, a Piacenza oltre 300 dentisti da tutto il mondo: “Una settimana di confronto e formazione scientifica”

Entra nel vivo a Piacenza la Rasperini Reunion 2026, il prestigioso appuntamento internazionale dedicato alla parodontologia rigenerativa e alla chirurgia dei tessuti molli, ideato dal professore piacentino Giulio Rasperini, co-chairman dell’evento insieme al professor Istvan Urban.

La manifestazione porta in città oltre 300 professionisti provenienti da tutto il mondo per quasi una settimana di confronto, formazione e aggiornamento scientifico.

Dopo l’apertura ufficiale di ieri, proseguono oggi i workshop pratici ospitati all’Auditorium Sant’Ilario, che sta accogliendo alcune delle sessioni formative più attese della Reunion.

I lavori sono iniziati quindi ieri, mercoledì 17 giugno, con due appuntamenti guidati da relatori di fama internazionale. In mattinata il Dr. Bryan Po-Jan Kuo ha condotto il workshop “Building Soft Tissue Harmony: Partial-Full-Thickness Tunneling and Supra-Crestal Sling Suture Workshop”, dedicato alle tecniche avanzate per la gestione dei tessuti molli. Nel pomeriggio la Dott.ssa Emilia Kazarian ha guidato la sessione “3D Tunneling (3DT) Technique Using Classical and Alternative Graft Shape and Placement Methods”, approfondendo le più recenti applicazioni della tecnica di tunneling tridimensionale.

La formazione prosegue oggi con nuove sessioni pratiche della Dottoressa Kazarian in Sant’Ilario e con un workshop dedicato alla comunicazione della malattia parodontale al paziente nella sede iPerio di via XX Settembre, condotto dai professori Giorgio Pagni e Michele Modoni. Un percorso che accompagnerà i partecipanti verso l’avvio delle lezioni magistrali, in programma da domani negli spazi di Volumnia.

Accanto al programma scientifico, la Reunion ospita quest’anno anche una nuova iniziativa di carattere sociale: iPerio Charity, progetto che affianca le attività formative con occasioni di sostegno a realtà impegnate nella cooperazione sanitaria internazionale.

Partner di questa edizione è ACP Medici con l’Africa CUAMM, che sarà presente domani sia a Volumnia sia durante il social event serale alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. Per l’occasione saranno presentate le creazioni artigianali realizzate dalla designer milanese Angelica Sacchi insieme alle piacentine Camilla Conti e Paola Conti Montagna: i proventi delle vendite sostengono programmi sanitari materni e pediatrici in diversi Paesi africani.

La Rasperini Reunion 2026 conferma così la propria vocazione internazionale, unendo aggiornamento scientifico, confronto tra professionisti e attenzione ai temi della responsabilità sociale, con Piacenza al centro di una rete globale di relazioni e innovazione nel campo dell’odontoiatria.

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