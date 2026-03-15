Fiorenzuola, esce di strada con l’auto e si ribalta nel campo: grave un uomo di 54 anni

Perde il controllo dell’auto, esce di strada e si ribalta. I fatti sono accaduti questo pomeriggio nella zona di Fiorenzuola. L’uomo, 54 anni, di origini tunisine, stava viaggiando lungo Strada del Bosco quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della vettura.
Dopo essere uscito di strada l’auto è finita in un campo adiacente alla carreggiata e si è ribaltata.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo dall’abitacolo per poi affidarlo alle cure del 118. Il personale sanitario, considerate le condizioni del ferito, ha disposto il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.
Sul posto anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso.