Temporali in arrivo, fiumi e corsi minori sotto la lente: allerta arancione per vento

Allerta ARANCIONE per vento anche in provincia di Piacenza. A questa si aggiunge l’allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori e per temporali.
Per la giornata di giovedì 19 febbraio sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio e/o temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale. Sono inoltre previsti venti meridionali di burrasca forte (75-88 Km/h) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica.
Venti di burrasca moderata (62 – 74 km/h) dai quadranti meridionali con rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sono previsti invece sulla pianura centro-orientale e sulla costa. Le precipitazioni previste potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 1. Non si escludono localizzati superamenti della soglia 2.