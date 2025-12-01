Regione, 14,3 miliardi di euro di cui 10,5 per la sanità. Albasi (Pd): “Per Piacenza manovra concreta e responsabile”

Bilancio 2026-2028. manovra da 14,3 miliardi di euro di cui 10,5 per la sanità: “Più risorse per il sistema socioeconomico, raddoppio dei fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico, rilancio investimenti”. Così il consigliere regionale del Pd, Lodovico Albasi.

LA NOTA DI LODOVICO ALBASI

“Il bilancio regionale 2026-2028 approvato dalla Giunta – una manovra da 14,3 miliardi di euro, di cui 10,5 destinati alla sanità – conferma la solidità delle politiche dell’Emilia-Romagna e la volontà di preservare un sistema di diritti e servizi che rimane tra i più avanzati del Paese. È un bilancio costruito con responsabilità e con una precisa scelta politica: mantenere coesione, compensare i sottofinanziamenti statali e non lasciare indietro nessun territorio.” Così il consigliere regionale, membro della Commissione Bilancio Lodovico Albasi sulla manovra che, dopo l’esame di tutte le Commissioni assembleari, approderà in Aula per il voto finale dell’Assemblea legislativa entro la fine del mese di dicembre.

“Di fronte al persistente sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale – prosegue Albasi – la Regione mette in campo almeno 200 milioni di euro l’anno di risorse proprie, garantendo la tenuta del servizio pubblico. È una scelta netta, che tutela il diritto universale alla salute. A questo si aggiungono i 5 milioni destinati alle prestazioni extra-Lea, dalle parrucche per i pazienti oncologici all’esenzione ticket per chi è in cassa integrazione e per le persone vittime di violenza: interventi che testimoniano un’attenzione reale alle condizioni di fragilità.”

Una parte centrale della manovra riguarda la non autosufficienza, con un incremento del Fondo regionale che porta +25 milioni nel 2026 e fino a +135 milioni nel 2027. “È un investimento essenziale – sottolinea Albasi – che si traduce in più servizi e più sostegno alle famiglie, soprattutto nei territori dove l’invecchiamento è più marcato e la rete dei servizi territoriali è decisiva, come accade in molte aree della Provincia di Piacenza e della montagna.”

Albasi evidenzia poi la “svolta strutturale” sulla tutela del territorio, grazie al raddoppio delle risorse contro il dissesto idrogeologico e all’istituzione del nuovo Fondo per la progettazione delle opere previsto dal DL 65/2025. “Parliamo di un impegno che riguarda tutta la regione – afferma – con un impatto particolarmente rilevante nelle aree montane e appenniniche, dove manutenzione dei versanti, sicurezza dei corsi d’acqua e prevenzione delle frane sono priorità assolute. Questo bilancio mette finalmente nero su bianco risorse strutturali e continuità operativa.” Sul fronte della mobilità, Albasi richiama i 10 milioni aggiuntivi destinati al trasporto pubblico locale e la conferma del progetto “Salta Su”, la gratuità del trasporto pubblico per studentesse e studenti: “Una misura concreta che riduce disuguaglianze e aiuta le famiglie, essenziale soprattutto nei territori dove per andare a scuola, lavorare o accedere ai servizi occorre spostarsi quotidianamente.”

Importanti anche gli interventi per la casa e il lavoro: 10 milioni all’anno per il fondo affitto, 30 milioni per il patrimonio di edilizia pubblica e sociale, ulteriori 30 milioni dal FESR che attiveranno investimenti per circa 300 milioni. A questi si aggiungono 40 milioni per attrarre imprese e capitale umano qualificato, 141 milioni per il cofinanziamento dei programmi europei, e il rafforzamento degli investimenti in cultura, sport, turismo, commercio, agricoltura, educazione e conciliazione vita-lavoro. Un capitolo rilevante riguarda la montagna, con il Fondo dedicato che cresce fino a 24 milioni nel triennio, pari a un aumento del 20%. “Si tratta di risorse che parlano direttamente ai territori più fragili – spiega Albasi – e che sostengono servizi, attività economiche, manutenzione e innovazione. Per la Provincia di Piacenza significa rafforzare aree che rappresentano un patrimonio ambientale, sociale ed economico fondamentale per tutta la regione.”

Il bilancio investe anche sulle infrastrutture ferroviarie (56,5 milioni nel triennio), sull’agenda digitale (20,3 milioni), sugli hub urbani e sulla rete commerciale locale, oltre che sulla riorganizzazione territoriale e sull’evoluzione del sistema aeroportuale. “È una manovra – conclude Albasi – che rafforza il servizio pubblico, sostiene la qualità della vita, investe nella sicurezza del territorio e guarda al futuro con serietà e visione. Per Piacenza e per la montagna è un bilancio positivo, che porta risorse, attenzione e nuove opportunità. L’Emilia-Romagna dimostra ancora una volta di avere cura dei suoi territori e delle sue comunità.”

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy