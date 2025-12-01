Tappa a Piacenza per il centro ambientale mobile di Iren

Nella giornata del 28 novembre il Centro Ambiente Mobile (CAM) di Iren ha fatto tappa a Piacenza, nel Viale Pubblico Passeggio, in occasione dell’iniziativa “C’è futuro nei RAEE”, organizzata nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). La campagna, di respiro internazionale, promuove buone pratiche per una gestione sostenibile delle risorse e per la prevenzione dei rifiuti, ponendo quest’anno il focus proprio sui RAEE – i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Il CAM è una struttura mobile con finalità educative e informative, progettata per aiutare i cittadini a conoscere e adottare modalità corrette di conferimento. Si tratta di un container suddiviso in scomparti dedicati alle diverse tipologie di raccolta. Durante la giornata i cittadini hanno potuto consegnare vari tipi di RAEE, come cellulari, tablet, macchine fotografiche, videocamere, calcolatrici, radio, mouse, tastiere, modem, piccoli elettrodomestici (frullatori, grattugie, tostapane), epilatori e anche carte SIM o di credito. Il CAM consente inoltre il conferimento di rifiuti specifici come oli esausti, farmaci, pile e altri materiali non ingombranti normalmente destinati ai centri di raccolta.

Nel corso della mattinata, l’assessore/a all’Ambiente del Comune Serena Groppelli ha visitato il CAM, sottolineando il valore di un’informazione chiara e accessibile sul corretto smaltimento dei rifiuti come elemento essenziale per sostenere il percorso di sostenibilità della città di Piacenza e rafforzarne l’impegno ambientale.

