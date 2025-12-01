Qualità della vita, Piacenza sale di un posto nella classifica del Sole 24 Ore: 32esima posizione su 107 province

La qualità della vita a Piacenza si conferma sostanzialmente stabile. Nella nuova edizione della classifica de Il Sole 24 Ore, la provincia si posiziona infatti al 32esimo posto su 107 territori analizzati, migliorando di una posizione rispetto all’anno precedente.

LEGGI LA CLASSIFICA NEL DETTAGLIO

Il piazzamento finale deriva dall’analisi di sei grandi aree tematiche, che racchiudono numerosi indicatori relativi a economia, ambiente, demografia, servizi e qualità sociale. Ogni ambito contribuisce a delineare un quadro complessivo del livello di vivibilità, offrendo allo stesso tempo classifiche specifiche che evidenziano punti di forza e criticità del territorio.

Per quanto riguarda Piacenza, la performance più brillante emerge dalla voce relativa ai depositi bancari delle famiglie consumatrici, che assegna alla provincia un prestigioso 3° posto a livello nazionale. La media di 26 mila euro pro capite indica un buon livello di risparmio e solidità economica delle famiglie.

All’estremo opposto, la nota meno positiva proviene dal trend del PIL pro capite. La variazione annua del 2% è infatti insufficiente a competere con la crescita registrata in molte altre province italiane, tanto da collocare Piacenza al 104° posto in questa specifica voce.

Rispetto al 2024, Piacenza migliora nelle aree “Ricchezza e consumi”, “Affari e lavoro” e “Giustizia e sicurezza”, salendo rispettivamente di 8, 14 e 13 posizioni. “Ambiente e servizi” resta stabile, mentre cala in “Demografia e società” (-8) e soprattutto in “Cultura e tempo libero” (-17).





