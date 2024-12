Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino a domenica 15 dicembre 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 15 dicembre 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 9 dicembre

“L’oratorio di San Giorgio in Sopramuro a Piacenza”, presentazione del volume il 9 dicembre alle ore 18 al PalabancaEventi.

Alle ore 18 al Seminario vescovile di via Scalabrini 67 a Piacenza si presenta la pubblicazione “La fede muove un popolo. In viaggio nella Chiesa piacentina dal 1900 al Giubileo del 2025”, edita dal settimanale Il Nuovo Giornale.

Venerdì 13 dicembre

Alla Biblioteca Passerini Landi, alle ore 17.30 è previsto l’Incontro con Dianele Camia e Luchino Ferraris. Dialogano con gli autori Daniela Gentili, titolare Edizioni Pontegobbo ed Elisa Pagani, giornalista.

Quell’elefante … di panettone! Musica e racconti attorno al Natale di Giuseppe Verdi alle 17.30 a Palazzo Farnese con il Centro Artistico Musicale San Lorenzo.

Sabato 14 dicembre

Ai Musei Civici di Palazzo Farnese, presentazione ufficiale del riallestimento della Sala dei Fasti di Elisabetta e l’opportunità, per il pubblico, di ammirare il prezioso Ritratto di Elisabetta Farnese.

Concerto Pianistico Finale ICPA, alle ore 17.30 alla sede degli Amici della Lirica.

“Go AUT. Oltre le barriere”: una tavola rotonda sull’inclusione culturale! Dalle ore 9:30 – 12:30 all’ Archivio di Stato di Piacenza, Piazza Cittadella 29 (Palazzo Farnese).

Oltre il bianco: la neve nei quadri della Ricci Oddi. Visita e laboratorio per bambini dalle ore 16.

Domenica 15 dicembre

Al Teatro Filodrammatici in scena il “mago delle bolle” Michele Cafaggi con il suo classico: “OUVERTURE DES SAPONETTES” – Un concerto per bolle di sapone, spettacolo tout public a partire dai 3 anni. Già praticamente sold out la recita delle 16.30, è stata inserita in calendario una seconda rappresentazione con inizio alle ore 18.15.

Alle ore 17.00 presso il Centro Culturale di San Nicolò Fiaba Animata “Viaggio nel Presepe” con ass. Giralaluna. Accesso gratuito.

Appuntamenti

Natale a Piacenza

Rete Musei Piacenza, fino al 6 gennaio 2025 visite, incontri laboratori.

Natale in Alta Val Tidone 2024, appuntamenti fino al 6 gennaio.

Il Natale 2024 di Grazzano Visconti, eventi fino al 6 gennaio 2025.

Carpaneto sul Ghiaccio.

Natale Insieme a Fiorenzuola, eventi fino al 6 gennaio 2025.

“Fiorenzuola Immersiva”, viaggio tra spettacoli e innovazione digitale attraverso l’arte dal 6 al 15 dicembre 2024 a Fiorenzuola.

Appuntamenti del Natale 2024 a Rottofreno. Dall’8 dicembre al 19 gennaio 2025 esposizione di presepi “Idea Presepe” presso la Chiesa di Rottofreno, con apertura gratuita di domenica e festivi dalle 15.30 alle 18.30.

Lezioni d’arte a palazzo Farnese con il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli fino al 5 giugno 2025.

XNL Arte, le attività del 2024.

“Scrittrici in Castello” a San Giorgio Piacentino, rassegna tutta al femminile fino all’1 marzo 2025.

Aspettando Natale a teatro con mamma e papà: al Teatro Filodrammatici e Teatro Gioia, fino a domenica 22 dicembre sono in programma Spettacoli pomeridiani per le famiglie tra circo, bolle di sapone e storie di Natale.

Mostre

I cavalli di Valentina Furian e le fanzine clandestine, le mostre di XNL Arte aperte nel fine settimana fino 6 gennaio 2025.

Settant’anni di arte lombarda, mostra.

“BOT l’Affricano”, mostra alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi aperta fino al 16 dicembre.

Fino al 12 gennaio è aperta la mostra “LOVE US ALL. San Rocco nei cicli pittorici e fotografici di Karl Evver”, all’Auditorium della Rocca di Borgonovo Val Tidone.