Successo per “4 Passi tra i vigneti”, a Ziano 300 visitatori ammaliati dai colli della Val Tidone

Camminare tra i magici filari della Val Tidone, in uno scenario che pare sospeso nel tempo. Il tutto degustando i prodotti di questa splendida terra. Questa è la formula vincente di 4 passi tra i vigneti. Una vera e propria passeggiata “enogastronomica” che la Pro Loco di Ziano Piacentino, l’associazione Sette colli e il comune hanno organizzato alla perfezione. Evento che ha anche inaugurato il calendario di appuntamenti del nuovo progetto di marketing territoriale “Welcome Val Tidone”, che fa seguito a quello di Assaggia e Passeggia in Val Tidone ampliandone i confini territoriali oltre che ad Alta Val Tidone, Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone e Ziano Piacentino anche a Castel San Giovanni. Welcome Val Tidone ha il sostegno di Regione Emilia-Romagna e la collaborazione delle associazioni di categoria Unione Commercianti, Confesercenti e CNA.

4 Passi nei vigneti una formula nuova ma già consolidata, che in un solo anno ha visto crescere l’apprezzamento in modo esponenziale: basti pensare che nel 2025 i partecipanti erano stati 180, mentre domenica 24 maggio sono state 300 le persone che hanno intrapreso la camminata tra i filari, fermandosi a ognuna delle sette tappe per assaporare vini locali oltre a piatti della tradizione e salumi rigorosamente prodotti in Val Tidone. Non solo. Quest’anno i visitatori provenivano da province come Milano, Monza, Como, Alessandria, Pavia e Cremona, a conferma di come questa iniziativa abbia già travalicato i confini piacentini: insomma, una gran bella vetrina per il nostro territorio, autentica promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze. Le quindici cantine dell’associazione 7 Colli di Ziano Piacentino hanno convinto appieno gli escursionisti, deliziando i palati tra corposi vini rossi e freschi bianchi frizzanti.

In quei 5 km tra i vigneti di Ziano Piacentino i partecipanti hanno vissuto un’esperienza unica, circondati dalla suggestiva atmosfera dei nostri colli illuminati da un generoso sole splendente. Un percorso in grado di affascinare i sensi a tutto tondo. Sette tappe tra le vigne durante le quali i visitatori hanno potuto degustare specialità come il crostone con olio della Val Tidone in abbinamento a cocktail a base di vino, salumi e formaggi piacentini in abbinamento Ortrugo dei Colli Piacentini, tagliolini al Nero di Pecorara in abbinamento vini bianchi fermi, pisarei e fasö in abbinamento a vino Gutturnio DOC frizzante, guancialino di maiale con cipolle caramellate in abbinamento a vini rossi fermi. E per concludere ciambelle piacentine in abbinamento a vini dolci e sorbetto al limone.

Un’esperienza immersiva tra natura e gusto, una passeggiata all’aria aperta che ha entusiasmato grandi e piccini. Azzeccatissima la formula “dog friendly” che ha permesso a tanti proprietari di cani di passeggiare insieme al proprio amico a quattro zampe. Apprezzata da più di un visitatore la decisione di proporre alternative vegetariane per non escludere proprio nessuno dalla manifestazione.

“E’ la dimostrazione che la Pro Loco sta lavorando bene, che nel corso di questo primo mandato è cresciuta, il gruppo c’è: tanti giovani che hanno voglia di dare qualcosa al proprio paese, alla propria comunità, e noi come amministrazione sosteniamo sempre queste belle iniziative. Avere la presenza di tante persone che arrivano anche al di là del nostro comune è una ricchezza enorme perché è proprio l’obiettivo di questa manifestazione: far conoscere il territorio, le nostre bellezze, la nostra enogastronomia che non ha nulla di invidiare a zone ben più blasonate della nostra”, commenta il sindaco di Ziano, Manuel Ghilardelli.

“Siamo veramente contenti. Abbiamo attirato gente da fuori provincia e anche fuori regione, e questo significa che abbiamo lavorato bene e che stiamo riuscendo a portare il turismo sul nostro territorio per valorizzare i nostri prodotti. Siamo davvero soddisfatti”, dichiara il presidente della Pro Loco di Ziano, Alessandro Tinaburri.

Soddisfatto anche Angelo Laface, presidente provinciale dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia): “Sono veramente orgoglioso di questa organizzazione impeccabile. Questa è vera promozione, circa un centinaio di volontari impegnati per il proprio territorio. Oltretutto la settimana scorsa abbiamo inaugurato il circolo UNPLI di Ziano che oggi ha rappresentato la settima e ultima tappa di questa passeggiata. Insomma, questa Pro Loco sta lavorando davvero bene. Molte persone da fuori, tantissimi giovani, giovani coppie, amici che sono venuti a rilassarsi, bambini, genitori: è stata davvero una bellissima giornata”.

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