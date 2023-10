Diga del Brugneto, Piacenza fa squadra in vista del rinnovo della concessione: “Obiettivo, un rilascio maggiore di acqua” -AUDIO

Nel 2024 scadrà la concessione per il rilascio idrico della diga del Brugneto, in provincia di Genova, bacino fondamentale per il territorio piacentino. In vista del rinnovo, Piacenza prova a fare quadrato chiamando a raccolta le varie anime della provincia per fare rete. Il tutto con una speranza che è anche un obiettivo: ottenere 7 milioni di metri cubi al posto degli attuali 2,5.

“Abbiamo di fatto costruito una piattaforma – spiega Luigi Bisi Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza – tra tutti i portatori di interesse del Trebbia, di fatto non è nulla di istituzionale ma semplicemente la volontà del territorio piacentino di avere una posizione condivisa per una trattativa che sarà poi portata avanti dalla Regione”.

“Il ruolo della riunione di oggi è molto consultivo – specifica Bisi – ha l’obiettivo di evitare quelle brutte pagine, spesso anche fastidiose, in cui al nostro interno ci attacchiamo reciprocamente, pernso che sia buona cosa mettere insieme tutti”.

La soddisfazione

“E’ stata una soddisfazione – Dice Bisi – aver messo allo stesso tavolo le associazioni agricole e Legambiente ma soprattutto la grande partecipazione delle istituzioni, Sindaci, Presidente della Regione, e il parco stesso sono venuti a condividere le esigente che illustravo”.

Portata dell’acqua e le polemiche di questa estate

“Noi abbiamo una dotazione che è quella assegnata di due milioni e mezzo di metri cubi – illustra Bisi – il fabbisogno del Trebbia è di oltre quindici, la differenza è quasi sempre sopperita dai pozzi privati delle aziende agricole che naturalmente possono essere solo una soluzione temporanea e tampone perchè vanno ad impoverire le falde, è quindi l’ultima soluzione da mettere in campo. Abbiamo bisogno di avere una maggiore dotazione nel periodo estivo dalla diga del Brugneto, per questo la riunione di oggi ha avuto come obiettivo presentare delle proposte per cercare di dettare l’agenda per quella che potrà essere la trattativa del rinnovo della concessione che avrà comunque iter lunghi in maniera importante”.