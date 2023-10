Mense scolastiche, genitori sul cambio di menù a Piacenza: “C’è perplessità, i bimbi dicono di mangiare meglio che a casa” – AUDIO

Rimane caldo il tema a Piacenza sui menù delle mense scolastiche. Dopo le critiche di un gruppo di genitori sembrerebbe che il Comune e l’Ausl abbiamo deciso di rivedere la situazione cambiando alcuni piatti e riducendo degli alimenti proposti ai piccoli. Non tutti i genitori però sono d’accordo con questa posizione, a Radio Sound è intervenuto su questo tema il giornalista piacentino Mattia Motta papà, di due bimbi di due e quattro anni, che frequentano l’asilo nido e la scuola materna.

“I gusti sono gusti per antonomasia, poi c’è il tema delle modalità rispetto al cambio dei menù. Le linee guida sono definite dall’Ausl e poi si fanno degli incontri periodici per capire se rispettano i gusti dei bambini. La protesta è partita dai social, non so quanto grande sullo scarso gradimento dei pasti. Invece confrontandoci tra genitori il quadro emerso è l’esatto contrario. In particolare ci sono bambini che dicono di mangiare meglio a scuola di quanto fanno a casa. Tra le note degli istituti dei miei figli vedo che tanti piccoli fanno anche il bis dei pasti. Quello che finisce nei piatti e l’educazione alimentare sono temi fondamentali per lo sviluppo armonico dei bimbi e per avere un buon rapporto con il cibo. In particolare per provare anche a prevenire la piaga dei disturbi alimentari in aumento tra giovani e adulti.

Cosa avete chiesto?

Alle istituzioni rappresentative e al Comune abbiamo chiesto di valutare bene le scelte. Perché si è parlato di togliere delle proteine vegetali e mettere uova e formaggi. Tanti di noi su questo sono perplessi, quindi il tema è anche far sentire la voce di chi il menù lo apprezza.

C’è poi il tema della lotta allo spreco

Le iniziative in Italia sono molte perché in media il 30% del pasto viene gettato per vari motivi. Quindi ridurre gli sprechi deve essere un obiettivo, ma allo stesso tempo deve essere proporre anche una dieta sana ed equilibrata. Infatti è ovvio che se diamo cioccolatini e patatine ai bambini… non avanza nulla.

