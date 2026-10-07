Litigare bene in famiglia, a Borgonovo l’8 ottobre incontro con Marta Versiglia. Giovedì è in programma il secondo appuntamento per il nuovo progetto Scuola Genitori di Borgonovo Val Tidone, con un appuntamento dedicato a un tema molto attuale in questo presente.

Protagonista della serata sarà Marta Versiglia, che accompagnerà genitori e partecipanti in una riflessione su come trasformare i conflitti familiari da momenti di tensione a occasioni di crescita. L’ingresso è libero e gratuito.

Nata a Piacenza nel 2011 da un’intuizione di Daniele Novara, la Scuola Genitori è stata realizzata in molte città italiane tra cui Milano, Bologna, Roma, Piacenza, Riccione, San Donato Milanese, Vercelli, Brescia, La Spezia, Pesaro, Rovigo, Lecco, Crema, Parma e Arezzo.

La partecipazione di migliaia di mamme e di papà ha confermato che l’innovativa idea di mettersi “dalla parte dei genitori” risponde a un effettivo bisogno diffuso su tutto il territorio nazionale.