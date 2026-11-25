Cosa c’entrano i luoghi abbandonati con l’architettura? E cosa possono raccontarci gli spazi che abbiamo lasciato indietro?

Sono queste le domande da cui prende il via il primo appuntamento di QUI – Architettura al bancone, il nuovo format dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Piacenza, pensato per portare l’architettura fuori dagli ambienti professionali e aprire una conversazione con la città.

Gio Tirotto e il collettivo Luoghi e memoria: alla scoperta degli edifici abbandonati

Protagonisti della serata saranno Matteo Grandi, Nicola Cordaro, Patrizia Gullo e Alessandra Gullo, creators ed esploratori urbani del collettivo Luoghi e memoria, che racconteranno le loro esperienze di esplorazione e documentazione di edifici e luoghi abbandonati. A dialogare con loro sarà Gio Tirotto, designer piacentino che lavora tra design industriale, interior design, allestimenti temporanei e direzione artistica.

Attraverso le storie e i punti di vista degli ospiti, la conversazione toccherà il rapporto tra persone e luoghi, il valore degli spazi dimenticati e il modo in cui l’architettura influenza la nostra vita quotidiana.

Avvicinare i cittadini all’architettura e alla cultura del progetto

QUI nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’architettura e alla figura dell’architetto, mostrando come il progetto non riguardi soltanto chi lo realizza, ma tutti coloro che vivono e attraversano gli spazi. Ogni incontro parte dalla storia personale di un ospite proveniente da un mondo diverso. Un moderatore accompagna il racconto e ne esplora i collegamenti con l’architettura, attraverso una conversazione aperta al pubblico.

Architettura nei bar e nei circoli di Piacenza: incontri in un’atmosfera informale

Gli appuntamenti si svolgono in bar, circoli e altri luoghi della città, in un’atmosfera informale. Niente palco o presentazioni: solo persone, storie e punti di vista, davanti a un drink.

Primo appuntamento al Dubliners Irish Pub il 2 dicembre: ingresso gratuito con registrazione obbligatoria

Il primo incontro si terrà mercoledì 2 dicembre alle ore 19.00 al Dubliners Irish Pub di Piacenza. L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria sul sito qui.ordinearchitetti.piacenza.it.

Agli architetti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFP.

Il progetto dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Piacenza

QUI è un progetto dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Piacenza, con TOMATO come media partner e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, della Federazione Ordini Architetti PPC Emilia-Romagna, del Comune di Piacenza e della Provincia di Piacenza.

QUI – Architettura al Bancone: informazioni e iscrizioni

Quando: Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 19.00

Mercoledì 2 dicembre 2026, ore 19.00 Dove: Dubliners Irish Pub, Piacenza

Dubliners Irish Pub, Piacenza Ingresso: gratuito su registrazione.

gratuito su registrazione. Informazioni e iscrizioni: qui.ordinearchitetti.piacenza.it