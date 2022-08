Rissa in un bar di via Cittadella, uomo ferito al volto da una bottigliata: il questore chiude il locale per cinque giorni

Nella giornata del 26 agosto il Questore di Piacenza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ha sospeso

per 5 giorni la licenza di un locale ubicato nella zona di via Cittadella, ove, nella notte tra sabato e domenica, era avvenuta una violenta lite tra alcune persone, una delle quali era dovuta ricorrere alle cure in ospedale, essendo stata colpita con una bottigliata al volto. Sul posto erano prontamente intervenute le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico unitamente alla Polizia Scientifica per i rilievi del caso.