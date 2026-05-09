Rissa nella notte a Fiorenzuola, intervengono i carabinieri: tre giovani denunciati

Urla, vetri infranti e colluttazione nei pressi di un bar: le pattuglie dell’Arma riportano la calma e identificano i presunti responsabili. Nella notte, due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda sono intervenuti in Piazza Marsala, nei pressi di un esercizio commerciale, a seguito della segnalazione di una rissa in corso tra più persone.

I fatti

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando una cittadina ha richiesto l’intervento dei carabinieri riferendo di una violenta lite in strada, con rumori di vetri infranti e la presenza di diversi giovani coinvolti. Sul posto sono state immediatamente inviate due pattuglie dell’Arma: un equipaggio del Radiomobile e la pattuglia dei militari di Caorso in circuito in quel momento, che hanno raggiunto rapidamente l’area indicata, avviando le verifiche e riportando la situazione sotto controllo.

Identificati alcuni dei partecipanti alla rissa

Dagli accertamenti svolti è emerso che la lite, nata verosimilmente per futili motivi, sarebbe degenerata in uno scontro fisico tra alcuni giovani, mentre altri presenti avrebbero tentato di separarli. Al momento dell’arrivo dei militari, alcuni soggetti si erano già allontanati, ma i carabinieri sono riusciti a rintracciare tre giovani, tutti di origine marocchina e già noti.

I tre giovani di 32, 30 e 29 anni, residenti a Fiorenzuola d’Arda e Cortemaggiore, sono stati accompagnati presso gli uffici della Compagnia per una completa identificazione. Uno di loro aveva i vestiti strappati e presentava una lieve abrasione al braccio, escoriazioni sulle labbra e un livido su una guancia, ma ha rifiutato l’intervento del personale sanitario.

Le denunce

Al termine degli accertamenti, durante i quali in presenza dei militari hanno continuato ad insultarsi e minacciarsi a vicenda in lingua araba e cercando anche lo scontro fisico, i tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa.

L’intervento tempestivo delle pattuglie dei carabinieri ha consentito di evitare ulteriori conseguenze e di ristabilire rapidamente la sicurezza nell’area interessata.

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