Rissa sul Pubblico Passeggio, Soresi (Fdi): “Pattuglie miste non solo in zona stazione ma in tutta Piacenza”

“L’ennesima rissa sul Facsal è la dimostrazione dell’utilità delle pattuglie miste non solo in zona stazione ma in tutta Piacenza. Non solo. È l’ennesima dimostrazione che in quella zona esiste un problema evidente: la movida è divenuta insopportabile per i residenti”. Lo sostiene Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Il tratto finale del Corso, il Facsal, Vicolo Edilizia e Via Palmerio sono ormai diventate teatro di gare automobilistiche, zuffe, spaccio nonché zone in accumulo di rifiuti e deiezioni umane. La situazione non è più tollerabile e chi vi abita, nel fine settimana, trascorre le nottate in bianco e le mattine seguenti costretto a pulire di fronte alla propria casa. Oltre alle pattuglie miste, è sicuramente necessaria la predisposizione di telecamere ed un’implementazione dell’illuminazione pubblica. Nelle prossime settimane depositerò atti ispettivi in tal senso, nella speranza che l’Amministrazione possa prenderli in considerazione”.