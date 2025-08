Rivergaro, Vigili del Fuoco salvano un gattino rimasto incastrato in una parete divisoria in calcestruzzo – FOTO

Rivergaro, Vigili del Fuoco salvano un gattino rimasto incastrato in una parete divisoria in calcestruzzo. Il fatto è avvenuto in via Tacella domenica 3 agosto 2025.

A dare l’allarme sono stati gli abitanti della zona, dopo aver sentito il miagolare disperato di 3 gattini rimasti incastrati nel muro. Due sono riusciti a liberarli con degli attrezzi, ma per uno è stato decisivo aver allertato i soccorsi.

I pompieri hanno dovuto operare una mezzoretta per liberare il piccolo micio, apparso in buone condizioni.

Le foto dell’intervento del Vigili del Fuoco di Piacenza

