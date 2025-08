Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, assegnata borsa di studio triennale a studente per il suo percorso universitario

Per il secondo anno consecutivo il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda ha promosso il bando “+opportunità: finestra sul tuo futuro” per una borsa di studio triennale destinata per uno dei migliori studenti dell’Istituto Mattei di Fiorenzuola per supportarlo nel suo futuro percorso universitario. Quest’anno il Premio è stato sostenuto dall’impegno economico di Gas Sales, con il supporto tecnico di Emilbanca. Ha vinto la borsa di studio di 7500 Euro Mirko Ticchi, diciannovenne di Lugagnano che ha appena concluso con 97/100 il percorso di studi superiori, conseguendo il diploma all’Istituto Tecnico Tecnologico del Mattei Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia, e che si iscriverà al corso di Ingegneria Meccanica dell’Università di Parma. Appassionato di motori, ha già progettato una monoposto in miniatura, Mirko Ticchi sogna un futuro in Dallara o Ferrari.

La cerimonia di consegna del riconoscimento è avvenuta qualche giorno fa all’Istituto Mattei alla presenza della dirigente scolastica Rita Montesissa, del Presidente del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda Rinaldo Onesti, di Isabella Cocciolo di Gas Sales Energia e di Davide Solari di Emilbanca.

“Si rinnova l’impegno del club e del territorio a sostegno degli studenti dell’Istituto Mattei” ha affermato il Presidente del Rotary Club Fiorenzuola d’Arda Rinaldo Onesti. “Un impegno che si concretizza in vari progetti, tra cui questo della borsa studio di sostegno agli studi universitari di uno studente del Mattei scelto tra i migliori diplomati dell’anno. Inoltre, continuiamo a costruire una rete forte con tutti gli attori del territorio, oltre alla scuola anche le aziende, quest’anno Gas Sales e lo scorso anno Elfo, ed Emilbanca che ci sta sostenendo fortemente nelle iniziative del club. Il supporto è triennale perché il Rotary preferisce sostenere progetti di lungo periodo che siano di concreto aiuto duraturo per le persone coinvolte.”

“E’ stata una scelta complessa perché abbiamo dovuto individuare la figura meritevole con un progetto di studi concreto e coerente con il proprio percorso di studi e tutti i candidati erano di valore” gli ha fatto eco Antonio Giustiniani, rotariano e componente della Commissione di valutazione con Davide Solari di Emilbanca e Gianni Montani dell’istituto scolastico insieme a Susanna Curti di Gas Sales. “La mia azienda ha accolto con entusiasmo l’invito del Rotary Club Fiorenzuola e dell’Istituto Mattei a sostenere l’iniziativa – ha ribadito la Curti che è anche socia del club – per confermare l’impegno dell’azienda sia verso il territorio, che verso i giovani e la loro formazione per promuovere il bene dell’intera comunità”.

Molto orgoglioso del risultato Mirko Ticchi che è pronta alla nuova avventura formativa con il desiderio di realizzare un percorso appagante sul piano personale ma anche di contribuire con il suo lavoro alla crescita della Motor Valley emiliana dove spera di poter lavorare nel futuro…… Sulla borsa di studio Mirko Ticchi ci ha detto “E stata una bellissima sorpresa, perché non credevo fosse possibile arrivare a questo traguardo molto importante per me. Grazie a questa borsa di studio potrò andare ad affrontare un percorso universitario presso l’Ateneo di Parma nella facoltà di Ingegneria Meccanica, permettendomi di poter approfondire diverse tematiche trattate durante i cinque anni presso il Polo Mattei di Fiorenzuola D’Arda. Ritengo che questo percorso possa fornirmi le basi per entrare successivamente nel modo del lavoro con un’ottima preparazione.”

Mirko Ticchi, i partecipanti al bando +Opportunità e gli studenti del Mattei sono la dimostrazione più concreta della importanza di riporre nei giovani la massima fiducia per il futuro, grazie a loro potremo avere davvero un mondo migliore ed il Rotary Fiorenzuola d’Arda vuole contribuire al sostegno a questi giovani.

