Rubò l’auto della Polizia andando a sbattere in Piazza cavalli, arrestato 28enne. Denunciato minorenne per detenzione ai fini di spaccio.

Prosegue l’attività di contrasto alla criminalità diffusa ed allo spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato, attraverso servizi volti sia alla prevenzione che alla repressione di tale fenomeno.

Nel pomeriggio di sabato 02 agosto, la Volante, nella zona di questo viale Pubblico Passeggio notava un ragazzo che alla vista degli operanti, con mossa fulminea gettava un involucro in un cassonetto.

Subito gli agenti procedevano al controllo del soggetto, identificandolo per un giovane straniero di anni 17, in regola sul territorio nazionale.

Inoltre recuperavano il predetto sacchetto poco prima gettato dal ragazzo, rinvenendo all’interno 4 involucri di carta stagnola contenenti sostanza stupefacente tipo hashish, e da una successiva perquisizione, venivano trovati occultati sulla persona altri 3 pezzi di hashish, per un totale di circa 14 gr., dosi pronte per la vendita.

Tutta la sostanza stupefacente, più la somma di denaro pari a 120,00 euro in contanti e due telefoni cellulari, che lo stesso deteneva, venivano sequestrati in quanto ritenuti pertinenti al reato di spaccio.

Il giovane veniva accompagnato in Questura dove, dopo le formalità di rito, veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e consegnato ai legittimi affidatari.

Nella giornata di lunedì 4 agosto gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato, in ottemperanza all’Ordine di esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza, il cittadino straniero di anni 28 che, in data 30 agosto dello scorso anno si era impossessato dell’auto di servizio della Polizia Stradale della sottosezione genovese di Sampierdarena, per concludere la sua fuga andando a sbattere contro una delle colonne del palazzo Inps di questa piazza Cavalli.

L’arrestato si trovava già ristretto in Custodia Cautelare agli Arresti Domiciliari presso la sua abitazione di residenza a Piacenza, dove veniva prelevato dal personale operante e condotto presso la locale Casa Circondariale dove dovrà scontare una pena detentiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione per i reati di rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni a P.U..

