Rugby – Piacenza a tutta velocità: Milano travolta 61-26

Al Beltrametti, in una domenica dal clima primaverile dopo il maltempo del giorno prima, il Piacenza Rugby travolge l’Amatori Milano con un netto 61-26.
Le due squadre arrivavano alla sfida con obiettivi opposti: Piacenza in vetta alla classifica (a pari punti con Parma) con ambizioni di vertice, Milano nelle zone basse con l’obiettivo di crescere. In campo, però, si è vista subito la differenza di livello.
Dopo un avvio di studio, Piacenza prende il controllo già dal 7’ e chiude il primo tempo sul 47-7, segnando a ripetizione grazie soprattutto a uno straordinario rientro di Sounders (autore di mete, trasformazioni e di un drop finale), ben supportato da Guerra, Bertorello, Biffi e Lekic. Milano fatica a contenere il ritmo e incassa anche due cartellini gialli.
Nella ripresa Piacenza continua a dominare fino al 54-7, poi un calo di concentrazione e due gialli ai biancorossi permettono a Milano, in superiorità numerica, di segnare tre mete e conquistare il bonus difensivo (54-26). Nel finale arriva la nona meta piacentina con Misseroni e un drop di Sounders fissa il punteggio sul definitivo 61-26.
Coach Forte si dice molto soddisfatto per l’applicazione tattica e la crescita costante della squadra; l’allenatore milanese Grangetto riconosce la superiorità tecnica degli avversari ma apprezza il punto conquistato.
In sintesi: vittoria larga e meritata di Piacenza, che quando alza ritmo e intensità dimostra di essere di categoria superiore, mentre Milano esce comunque con orgoglio e un punto prezioso.