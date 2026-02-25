Rugby – Piacenza a tutta velocità: Milano travolta 61-26

Al Beltrametti, in una domenica dal clima primaverile dopo il maltempo del giorno prima, il Piacenza Rugby travolge l’Amatori Milano con un netto 61-26.

Le due squadre arrivavano alla sfida con obiettivi opposti: Piacenza in vetta alla classifica (a pari punti con Parma) con ambizioni di vertice, Milano nelle zone basse con l’obiettivo di crescere. In campo, però, si è vista subito la differenza di livello.

Dopo un avvio di studio, Piacenza prende il controllo già dal 7’ e chiude il primo tempo sul 47-7, segnando a ripetizione grazie soprattutto a uno straordinario rientro di Sounders (autore di mete, trasformazioni e di un drop finale), ben supportato da Guerra, Bertorello, Biffi e Lekic. Milano fatica a contenere il ritmo e incassa anche due cartellini gialli.

Nella ripresa Piacenza continua a dominare fino al 54-7, poi un calo di concentrazione e due gialli ai biancorossi permettono a Milano, in superiorità numerica, di segnare tre mete e conquistare il bonus difensivo (54-26). Nel finale arriva la nona meta piacentina con Misseroni e un drop di Sounders fissa il punteggio sul definitivo 61-26.

Coach Forte si dice molto soddisfatto per l’applicazione tattica e la crescita costante della squadra; l’allenatore milanese Grangetto riconosce la superiorità tecnica degli avversari ma apprezza il punto conquistato.

In sintesi: vittoria larga e meritata di Piacenza, che quando alza ritmo e intensità dimostra di essere di categoria superiore, mentre Milano esce comunque con orgoglio e un punto prezioso.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy