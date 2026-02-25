Baseball – Carlos Avila torna a Piacenza nel riconfermato staff tecnico

Le ambizioni del Piacenza Baseball trovano un credibile riscontro nella riconferma in blocco dello staff tecnico che a partire da aprile guiderà la prima squadra nel campionato di serie B. Nessun dubbio sulla leadership dii Andrea D’Auria il quale, si era vista rinnovata la fiducia già all’indomani del play-off persi di misura a settembre. Ma attorno a lui si ricomporrà la pattuglia tecnica artefice dei progressi compiuti nelle ultime stagioni che portato Piacenza ai vertici della categoria.

Di questi giorni la certezza sul ritorno dal Venezuela del prezioso collaboratore Carlos Avila. Il tecnico sudamericano, durante il campionato scorso, ha saputo farsi apprezzare rappresentando un supporto fondamentale per D’Auria ma non solo visto il suo ruolo nel settore giovanile.

Uomo di provata esperienza con trascorsi prestigiosi nella Liga Venezuelana con la titolatissima casacca dei Leones di Caracas, Avila ha conquistato un pò tutto l’ambiente con la sua professionalità e le sue doti umane. Certamente un valore aggiunto per lo staff che per il resto si completa con Omar Cristalli e con Kelvin Monsalve e Marcello Rossi ai quali è affidata la responsabilità della gestione del comparto lanciatori.





