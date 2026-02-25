Volley – Gas Sales Piacenza superata al tie break da Padova, nei Play Off c’è Modena

Gas Sales Piacenza è superata al tie break al Kioene Arena da una coriacea Padova che sotto di due set ha trovato nuova linfa dalla panchina e ha portato al tie break i biancorossi. Tie break che poi i patavini hanno vinto in rimonta.

Gas Sales Piacenza chiude al quinto posto la Regular Season, nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto affronterà Valsa Group Modena che ha chiuso al quarto posto, prima gara domenica 8 marzo a Modena.

Due set vinti senza particolari problemi e poi Padova ha ritrovato il bandolo della matassa e ha costretto i biancorossi, incerottati, al tie break. Che ha poi vinto in rimonta: al cambio campo sotto di quattro lunghezze ha piano piano recuperato e chiuso sul filo di lana il parziale.

Non sono bastati ai biancorossi i 20 punti di Mandiraci e i 15 di Leon.

Le parole di Porro

“Dispiace per come è finita questa partita, c’è rammarico, abbiamo giocato due ottimi primi set poi Padova ha cambiato qualcosa e ha giocato meglio di noi. Abbiamo faticato in battuta da un certo punti in avanti, non dobbiamo però dimenticarci il buon percorso che abbiamo fatto fino ad ora. Adesso testa alla gara di Coppa Cev e subito dopo ai Play Off, Modena è la squadra che ci aspettavamo”.

Sonepar Padova – Gas Sales Piacenza 3-2

(16-25, 22-25, 25-22, 25-19, 25-19, 15-13)

Sonepar Padova: Orioli 4, Nachev 8, Stefani 6, Gardini 17, Truocchio 11, Todorovic, Diez (L), Zoppellari 1, Masulovic 11, Held 14. Ne: Polo, Toscani, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini.

Gas Sales Piacenza: Fraleone 4, Leon 15, Gutierrez 6, Iygebekedo 9, Porro 5, Mandiraci 20, Pace (L), Loreti, Seddik 4, Bergmann 6, Andringa. Ne: Travica, Bovolenta (L), Bozzetti. All. Boninfante.

