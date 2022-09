Rugby, Top10 – Esordio difficile per i Lyons: al “Beltrametti” arriva HBS Colorno

Si apre il mese di ottobre e si inizia a far sul serio per le squadre Lyons. Inizia il Peroni TOP10 e i campionati interregionali delle squadre giovanili, si alzano i giri del motore e le nostre squadre sono pronte a dare battaglia. Andiamo a scoprire gli appuntamenti di questo weekend.

Prima giornata di Peroni TOP10 per la Sitav Rugby Lyons di Orlandi e Paoletti, che scenderà in campo domenica 2 ottobre alle ore 16.00 tra le mura amiche dello Stadio “Beltrametti”. Dopo aver preso le misure delle avversarie nei primi due turni di Coppa Italia i bianconeri vogliono partire al meglio nel massimo campionato italiano, e davanti a loro ci sarà l’HBS Colorno, una delle squadre più ambiziose del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

L’Under 19 ha superato il primo turno di qualificazione per il Campionato Elite con una vittoria di misura sul Rugby Perugia, e adesso è pronta a giocarsi le sue carte nel girone di barrage a 4: le avversarie sono Rugby Colorno, US Firenze e Lazio Rugby. Domenica si parte con la prima sfida per i giovani Leoni, che saranno impegnati nella trasferta a Firenze. Calcio d’inizio alle ore 14.00 di domenica.

Tornano in campo anche la formazione Under 17, che dopo una brillante vittoria sul Rugby Noceto cerca conferme nel secondo turno del girone di qualificazione al Campionato Elite: sabato pomeriggio sarà la volta del Derby con l’Omnia Rugby, presso il Centro Sportivo “Mazzoni” di Piacenza.

Doppio impegno per l’Under 15, che quest’anno schiera due squadre distinte. Domenica alle ore 10.00 sul campo di casa di Via Rigolli il gruppo Lyons “Neri” se la vedrà con i pari età del Rugby Colorno, mentre la formazione Lyons “Bianchi” sfiderà i ragazzi dell’Imola Rugby.