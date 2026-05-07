A Piacenza scatta la quinta edizione della “Notte della Fotografia”

“La Notte della fotografia” è un evento culturale diffuso dedicato alla fotografia d’autore, che si svolgerà nel centro storico di Piacenza, e prevede una serata di proiezioni di lavori fotografici di autori internazionali, affiancati a lavori di fotografi emergenti di spessore.
Questa quinta edizione si svolgerà nel weekend di venerdì 8 e sabato 9 maggio: Il tema di quest’anno è “Sotto i nostri occhi” e saranno in proiezione più di 17 autori, tra i quali alcuni per la prima volta in visione in Italia.
Le 5 diverse proiezioni, tutte gratuite, si svolgeranno in diversi punti del centro storico – tra cui la ex chiesa delle Benedettine, che riapre al pubblico – per favorire la valorizzazione di luoghi importanti e scenografici, ma di solito non aperti al pubblico la sera, in modo che i visitatori possano passeggiare per la città e raggiungere i vari punti di proiezione a piedi o in bicicletta.
Gli altri spazi saranno: Teatro Manicomics, Palazzo Ghizzoni Nasalli, Chiostri del Duomo, Circolo dell’unione in Piazza Cavalli.
Ogni proiezione – della singola durata di circa 15 minuti ed ognuna con i lavori di vari autori – andrà in loop per tutta la serata, che si svolgerà tra le ore 21 e le 24; i grandi schermi di 4×3 metri, la musica di sottofondo alle proiezioni e le location affascinanti rendono la serata veramente unica e suggestiva.
La Notte della fotografia aprirà venerdì 8 alle 18 presso Palazzo Ghisoni Nasalli con la presentazione della rivista “9 di Zero”, incontri e una lecture di Sandro Iovine sul lavoro di William Eggleston, uno dei padri della fotografia moderna.
Sabato 9 alle 17.30 presso il teatro Manicomics in via Scalabrini ci sarà un incontro con gli autori invitati per un momento di condivisione e approfondimento dei lavori proposti in serata in proiezione.
Gli autori di questa edizione: Lucas Foglia, Lisa Sorgini, Filippo Barbero, Guia Besana, Karoline Hjorth e Riitta Ikonen, Pierpaolo Mittica, Sofia Uslenghi, Anna Catalano, Varvara Uhlik, Alessandro Gandolfi, oltre agli autori selezionati attraverso una Open call.
L’evento è organizzato dall’Associazione Fase luce, direzione artistica di Annamaria Belloni, con Alice Acerbi e Gaetano Damasi, in collaborazione con il comune di Piacenza, bando Le stagioni della cultura, e con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano.
Tutte le info su autori e programma su www.lanottedellafotografia.it