Rugby – Weekend Lyons: i Cadetti si qualificano ai Playoff con tre giornate di anticipo

Il Primo traguardo è raggiunto. La squadra cadetta dei Lyons è matematicamente qualificata ai playoff promozione del campionato di Serie C, traguardo raggiunto a tre giornate dal termine grazie a un percorso immacolato, che ha trovato la 13° perla domenica sul campo del CUS Ferrara. Contro un avversario ostico e motivato, i Leoni hanno tirato fuori gli artigli per piegare la resistenza dei Cussini, confermandosi come la miglior squadra del torneo anche sul difficile campo di Ferrara.

Era una delle sfide più insidiose dell’anno. Il CUS Ferrara si è rivelato un avversario ostico e volenteroso di mettere il bastone tra le ruote ai bianconeri. I Leoni ne escono da grande squadra, potendo contare su una mischia dominante e sull’ennesima grande prestazione in difesa, che ha impedito al Ferrara di rientrare in partita. Ora per gli uomini di Baracchi e Solari si avvicina il rush finale di stagione. La prossima sfida che vedrà i bianconeri impegnati contro il Bologna Rugby Club domenica 17 marzo. Un finale di stagione regolare da vivere con orgoglio per le proprie prestazioni e con la mente libera, avendo già conquistato un posto al sole dei Playoff Promozione.

CUS Ferrara Rugby vs Sitav Rugby Lyons 7-20

Sitav Rugby Lyons: Groppelli N, Bassi G, Oppizzi D., Profiti, Nakov; Solari (62’ Bart Cobbah), Efori (55’ Fornasari), Oppizzi A., Bellani, Spezia G; Cazzarini (41’ Pozzoli), Petrusic (cap) (55’ Bassi L.), Groppelli G (46’ Salerno), Borghi, Cantù. All. Baracchi, Solari

Tabellino: 1T: 13’ m Ferrara tr (7-0) 17’ cp Groppelli (7-3), 40’ m Borghi (7-8). 2T: 47’ m Borghi (7-13), 50’ m Nakov tr Groppelli N (7-20)

Player of the Match: Davide Oppizzi

Punti conquistati in classifica: CUS Ferrara 0; Sitav Rugby Lyons 4

Under 18

Arriva la prima sconfitta stagionale per i giovani Leoni dell’Under 18 bianconera, sconfitti di misura dal Valorugby Emilia al termine di una sfida tesa, risoltasi nel finale in favore dei reggiani. La squadra di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani perde anche il primo posto in classifica nel campionato interregionale, rimanendo però a contatto del Valorugby, avvantaggiatosi di un solo punto in graduatoria.

Nulla è perduto per i bianconeri, che sapranno trarre preziosi insegnamenti per il futuro da questo inciampo. Il cammino per imporsi nel campionato interregionale resta aperto. Dopo l’ottimo lavoro svolto finora i giovani leoni sapranno rialzarsi e tornare ad esultare.

Valorugby Emilia vs Emilbanca Rugby Lyons 17-13

Emilbanca Rugby Lyons: Torricella; Belforti, Beghi, Franzoso, Seminari; Russo (cap), Viti; Barbieri, Mazzocchi, Baas; Isola Fr, Pellarini; Montesissa, Bolzoni, Mazzoni. Allenatori: Salvetti, Bergmaschi, Mozzani

Tabellino: 25’ cp Russo (0-3). ST: 39’ cp Valorugby Emilia (3-3),45’ cp Russo (3-6), 61’ mdp Valorugby (10-6), 65’ m tr Valorugby (17-6), 70’ m Franzoso tr Russo (17-13)

Under 16

L’Under 16 Emilbanca Lyons termina con una nota alta la stagione regolare del Campionato interregionale, conquistando una vittoria di carattere contro gli Highlanders Formigine nel recupero della sfida rinviata a gennaio. Tutti i 70 minuti sono stati di un buon livello, entrambe le squadre hanno espresso un bellissimo gioco e quando ne è stato possibile hanno marcato punti. Sfida molto equilibrata come si era già visto nella gara di andata, che era stata vinta di misura dalla formazione modenese.

Terminata la stagione regolare al quinto posto, i Leoni hanno ora l’obiettivo di occludere al meglio la propria annata, conquistando un posizionamento di prestigio nei playoff finali. I bianconeri inizieranno la propria avventura dalla sfida in semifinale con il Fano, giunto sesto nell’altro girone, con l’obiettivo di qualificarsi alla finale per il 9° posto finale.

Emilbanca Rugby Lyons vs Highlanders Formigine 15-12

Emilbanca Rugby Lyons: Del Fiol; Davoli; Tosciri; Anelli; Boselli; Petrusic; Beghi(Cap); Galuzzi; Monici; Manfredi; Tizzoni ;Mastrorocco; Dodici(vCap); Pugliese; Sula. Allenatori: Bedini, Rossi, Cemicetti

Tabellino: 8’ mt Galuzzi (5-0); 13’ mt Formigine(5-5); 35’ mt Sula tr Petrusic (12-5). Secondo tempo: 62’ cp Petrusic(15-5); 67’ mt tr Formigine(15-12).