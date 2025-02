San Valentino 2025 al Teatro Municipale di Piacenza il 14 febbraio con protagonista il noto compositore Maurizio Fabrizio.

Una serata all’insegna delle canzoni più amate al Teatro Municipale: venerdì 14 febbraio alle 21 si celebra l’amore in musica con il concerto dal titolo “L’arte dell’incontro”, che vedrà protagonista Maurizio Fabrizio (pianoforte, chitarra e voce), il compositore musicale più presente al Festival di Sanremo, autore di brani indimenticabili come “Storie di tutti i giorni”, “Almeno tu nell’universo”, “I migliori anni della nostra vita” per artisti come Riccardo Fogli, Mia Martini e Renato Zero, accompagnato dalla voce di Katia Astarita e dall’Orchestra Farnesiana diretta da Federico Longo.

Sarà un viaggio musicale all’insegna di note e parole che hanno segnato la storia recente della canzone italiana e dei suoi grandi interpreti.

Maurizio Fabrizio

Compositore, cantante e arrangiatore, nel corso della sua lunga carriera si è classificato per due volte primo a Sanremo (con Storie di tutti i giorni per Riccardo Fogli nel 1982 e Sarà quel che sarà per Tiziana Rivale nel 1983), oltre a tre terzi posti (Strano il mio destino per Giorgia nel 1996, Sempre per Lisa nel 1998 e Schiavo d’amore per Piero Mazzocchetti nel 2007). È autore anche di musical e colonne sonore.

A partire dagli anni Settanta, ha collaborato come musicista e arrangiatore a diversi album di Angelo Branduardi: La luna nel 1975, Alla fiera dell’est nel 1976, La pulce d’acqua nel 1977, Cogli la prima mela nel 1979 e Concerto nel 1980, nonché al primo disco di Mango. Come autore scrive brani per Mia Martini (Dove il cielo va a finire, 1975, Per amarti, 1977 e Notturno, 1989) e Patty Pravo (Incontro, 1975). La collaborazione con Riccardo Fogli continua come autore di brani pubblicati in diversi album.

Tra le canzoni di Fabrizio, anche Vai Valentina e Musica musica per Ornella Vanoni; Bravi ragazzi per Miguel Bosé (1982); Amore stella per Donatella Rettore (presentata al Festival di Sanremo nel 1986); diversi brani per Rossana Casale, Viola Valentino, Toquinho, Eduardo De Crescenzo e per altri artisti brasiliani come Simone e Chico Buarque De Hollanda.

Nel 1989 Mia Martini presenta al Festival di Sanremo Almeno tu nell’universo, canzone scritta da Fabrizio nel 1972 insieme a Bruno Lauzi e rimasta per molti anni in attesa di qualcuno che la interpretasse.

Sempre negli anni Ottanta prosegue l’attività di produttore e arrangiatore, ad esempio per Luna di Gianni Togni e l’album Red Corner dei Matia Bazar (1989). Negli anni Novanta scrive canzoni per Mietta, Mia Martini, Al Bano, Giorgia. Nel 1995 il pubblico italiano ascolta per la prima volta una canzone destinata a diventare un evergreen. Si tratta de I migliori anni della nostra vita, cantata da Renato Zero. La musica è di Maurizio Fabrizio e il testo di Guido Morra.

Negli anni Duemila è autore di diversi musical interpretati da Massimo Ranieri e Raffaele Paganini; scrive inoltre Tutti gli zeri del mondo per il duetto tra Renato Zero e Mina, oltre a brani per Antonello Venditti e Eros Ramazzotti.

Nel 2011 ha pubblicato il cd Bella la vita in collaborazione con l’attrice Katia Astarita: vengono proposte alcune delle canzoni più note composte da Maurizio Fabrizio, cantate dall’autore con arrangiamenti minimalisti (chitarra classica e pianoforte, suonati dallo stesso Maurizio Fabrizio), e del 2013 è l’album L’arte dell’incontro, che dà il titolo al concerto al Teatro Municipale, sempre in collaborazione con l’attrice Katia Astarita, costruito col medesimo stile del precedente, dove vengono presentate altre canzoni in passato portate al successo da importanti artisti italiani.

Prima del concerto, al Ridotto del Teatro alle 19.30, per chi lo desidera è prevista la possibilità di apericena a buffet in occasione di San Valentino (tavoli per due persone), con prenotazioni alla biglietteria del Teatro: e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it, tel. 0523 385720 – 385721.

I biglietti per il concerto sono disponibili anche online, sul sito teatripiacenza.it