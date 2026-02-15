Sasso Marconi – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 14.30

I biancorossi dopo il ko con il Sangiuliano hanno praticamente detto addio al sogno promozione diretta. Rimangono però ancora 11 giornate di campionato da giocare ed è fondamentale ritrovare immediatamente ottimismo e motivazioni per dare un senso alla parte finale della stagione. I 3 punti mancano da due turni e al “Carbonchi” gli uomini di Franzini affrontano un cliente scomodo: il Sasso Marconi, in piena lotta per non retrocedere, domenica scorsa ha bloccato sullo 0-0 la Pro Sesto
Ascolta Sasso Marconi – Piacenza su RADIO SOUND, la radio ufficiale dello sport piacentino
La probabile formazione
Piacenza 4-3-3: Ribero, Cabri, Sbardella, Martinelli, Bertin, Putzolu, De Vitis, Poledri, Garnero, Ganz, Mustacchio. All. Franzini