Scherma – Andrea Bosi e Martino Barenghi (Circolo “Pettorelli”) d’argento in coppia a Voghera

Argento a coppie per il Circolo Pettorelli nel Trofeo Città di Voghera Under 14, dove nei Giovanissimi Andrea Bosi e Martino Barenghi hanno conquistato il secondo posto, con Andrea Rizzo e Fabio Gandelli noni e penalizzati da un ritiro per infortunio negli ottavi di finale.
Inoltre, nella categoria Ragazzi-Allievi Gabriele Guglielmetti-Alexis Trivini Bellini sono arrivati negli ottavi di finale, chiudendo quindicesimi.
Successivamente, gli under 14 piacentini hanno partecipato alla seconda prova nazionale di categoria a Bastia Umbra (Perugia), con gli stessi Martino Barenghi (Giovanissimi) e Alexis Trivini Bellini (Allievi) arrivati fino ai sedicesimi di finale.
Archiviato con il segno più il doppio appuntamento under 14, il Circolo “Pettorelli” si prepara a un’importante sfida in arrivo nella prossima settimana, con i Campionati italiani Gold a Riccione, ultima tappa del cammino di qualificazione ai veri e propri Tricolori, in programma a Roma dal primo al 4 giugno.
Il 30 aprile a salire in pedana sarà Irene Cecchet, a caccia di un pass nella categoria Giovani (Under 20), mentre il primo maggio assalti Assoluti nel torneo maschile per Francesco Curatolo, Josè Manuel Vilanova, Andrea Bossalini e Valentino Monaco. Questi ultimi due hanno già ottenuto le qualificazioni nei Cadetti (Under 17) e nei Giovani (Under 20).