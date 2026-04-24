Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink, tre giorni olandese con l’EPZ Omloop Van Borsele

Tre giorni olandese di grande prestigio per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, in gara da domani a domenica all’EPZ Omloop Van Borsele per Donne Juniores, prova di Coppa delle Nazioni UCI di categoria. A presentare la sfida internazionale è Vittorio Affaticati, ds delle “panterine” in gara.
“Si inizierà domani alle 16.45 con la cronometro individuale di 14 chilometri e 200 metri, mentre sabato la seconda tappa (partenza alle 10,30) con un circuito di 24,3 chilometri da ripetere 3 volte per un totale di quasi 73 chilometri. Infine, domenica alla stessa ora ci sarà la terza frazione, composta da un tratto in linea di 40,4 chilometri e un circuito finale di 10 chilometri da ripetere 3 volte per un totale di 70,4 chilometri. I percorsi sono tutti pianeggianti, caratterizzati da strade molto strette, tortuose e soggette a forte vento, aspetto che renderà la gara selettiva. La manifestazione prevede classifiche a tempo (maglia rossa), a punti (maglia blu), sprint (maglia viola) e per le giovani (maglia bianca). Le ragazze stanno bene e cercheremo di fare del nostro meglio”.
Cinque le “panterine” protagoniste della tre giorni olandese: le gemelle Martina e Alessia Orsi, la campionessa italiana Matilde Rossignoli (“regina” di Cittiglio), Giulia Costa Staricco e Agata Campana, già a segno a Fossano e a Bianconese dopo aver aperto la stagione con il podio proprio in Olanda.