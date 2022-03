Scherma – Campionati italiani a Piacenza, il Presidente Azzi: “Struttura magnifica”

Il presidente della Federscherma ha partecipato alla prima delle tre giornate (dal 25 al 27 marzo) dei Campionati italiani a squadre di scherma che si svolgono a Piacenza Expo, organizzati dal Circolo Pettorelli con il presidente Alessandro Bossalini, dove sono stati accolti centinata di atleti da ogni parte d’Italia. Sabato 26 saranno in pedana gli atleti della spada e domenica 27 quelli della sciabola. Un giudizio lusinghiero sulla struttura, sull’organizzazione e sulla città – compreso il versante enogastronomico – è stato quello di Paolo Azzi.

«E’ importante per la città e lo è per noi. Questa sessione di campionato è impegnativa dal punto di vista organizzativo, perché si tratta di diverse gare con motle squadre. Questa struttura si presta magnificamente, per ampiezza per la disposizione delle pedane. Tutto scorre nel modo ottimale. Nuova la sede, non nuova la società organizzatrice che, già in passato, ha dimostrato capacità e passione. Sapevamo che ci mettevano in buone mani per gestire un evento di questa portata. E così è stato».