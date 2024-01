Scherma – Pettorelli, che prestigio! Due atleti convocati in Coppa del Mondo Under 20

Inizio stagione impegnativo, e prestigioso, per il Pettorelli. Due atleti piacentini, infatti, saranno in pedana giovedì 4 gennaio a Udine per la tappa italiana della Coppa del mondo di scherma Under 20. Gli spadisti Tommaso Bonelli e Vera Perini partecipano al Trofeo Alpe Adria, che vedrà per quattro giorni in pedana 931 atleti provenienti da 62 Paesi. A seguire gli spadisti piacentini saranno i maestri Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli, e Carlo Polidoro. La spada maschile vede in gara 273 atleti, quella femminile 210. Per Bonelli è l’esordio in Coppa del mondo, mentre la veterana Perini è alla terza prova.

Le parole di Bossalini

“Un esordio di stagione di livello per il Pettorelli. Alla selezione vengono ammessi i venti migliori italiani e Bonelli (19° nel ranking) e Perini (9ª) sono tra di loro. Il livello tecnico è altissimo e gareggiano i più forti del mondo. Il nostro obiettivo è superare le qualificazioni e arrivare il più avanti possibile”.

Dopo la partenza top, il Pettorelli è atteso nelle prossime settimane con le qualificazioni regionali ai campionati italiani per tutte le categorie: i primi a scendere in pedana saranno gli Under 14.