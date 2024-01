Smaltire gli eccessi alimentari delle feste, la dietista Maj: “No al digiuno, meglio equilibrare i piatti riducendo le porzioni” – AUDIO

Smaltire gli eccessi alimentari delle feste, la dietista Maj: “No al digiuno, meglio equilibrare i piatti riducendo le porzioni”. Dopo gli eccessi alimentari natalizi e di Capodanno sono tante le persone che puntano al ritorno alla normalità.

Il nostro corpo è perfetto – spiega Monica Maj – per i meccanismi messi in atto per ottenere l’equilibrio. Il nostro metabolismo cosa fa? Si abbassa o si alza a seconda delle riserve energetiche che abbiamo. Da questo periodo portiamo però una voglia di eccedere anche dopo le festività. E allora dobbiamo cercare di capire se la nostra è una fame di testa o di pancia.

Dopo le feste una delle parole più cliccate sui motori di ricerca è “Dieta”

Sicuramente una cosa che va molto di moda è il digiuno e qui occorre fare veramente attenzione. In particolare perché aver mangiato tanto durante le feste non deve poi portare a saltare i pasti nei giorni successivi. Per seguire un’alimentazione di questo tipo occorre sempre avere accanto un medico che ci dica se stiamo facendo più o meno bene. Quindi no ai digiuni, ma è molto meglio cercare di equilibrare i piatti riducendo le porzioni. Meno carne e più pesce, molta verdura e i legumi al posto del secondo piatto. Poi bisogna bere tanta acqua e fare un po’ di attività fisica, come le passeggiate all’aria aperta.