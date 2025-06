Scherma – Vera Perini (Circolo “Pettorelli”) tra le prime sedici spadiste d’Italia

Nono posto tricolore per Vera Perini, spadista torinese del Circolo della scherma “Pettorelli” protagonista oggi (lunedì) ai Campionati italiani Assoluti a Piacenza nella penultima giornata tricolore. Girone senza macchie, settima testa di serie conquistata, due turni superati contro Cristina (15-13) e Paulis (15-9), mentre negli ottavi una sola stoccata ha premiato Sica (14-15). Il desiderio di Vera (classe 2004) era fare un passo in più dell’anno scorso, quando era arrivata tra le sedici migliori d’Italia vedendo sfiorato per una sola stoccata l’accesso ai quarti di finale. Ieri ha dato tutto, ha saputo anche brillare, ma ancora una volta una sola lunghezza ha fatto la differenza per l’avversaria, sempre nello stesso turno.

“Ho tirato bene per tutta la gara, sono riuscita anche a vincere assalti difficili, tenendo alta la concentrazione per tanto tempo e stando sul pezzo. Peccato per l’ultimo assalto deciso da una sola stoccata, si è ripetuta la situazione dell’anno scorso. A parità di risultato, ci sono stati diversi miglioramenti, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello della consapevolezza. Mi dispiace molto: mi sarebbe piaciuto entrare tra le prime otto d’Italia e sperare magari poi in un podio”.

Nel torneo maschile di spada, il piacentino del “Pettorelli” Tommaso Bonelli (classe 2004) si è fermato al primo turno dell’eliminazione diretta dopo i gironi (1 vittorie e 5 sconfitte), non superando lo scoglio delle due precedenti partecipazioni tricolori.

“Anche quest’anno non è andata benissimo. Lo score nei gironi non ha aiutato a iniziare al meglio il cammino, con due duelli persi alla priorità in un raggruppamento ostico dal punto di vista tecnico. Anche quest’anno, c’è stata poca storia al primo turno, dove ho ceduto 15-3 a Diliberto (Accademia Marchesa Torino), mentre nel 2024 mi ero arreso a Galassi”.