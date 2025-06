Alta Val Tidone, due centri estivi al servizio delle famiglie: trasporto gratuito per i residenti

Uno è iniziato il 9 giugno e l’altro prenderà il via il 23 dello stesso mese. Sono i due centri che animeranno la stagione estiva in Alta Val Tidone accogliendo i bambini e i ragazzi fino ad agosto e distinguendo la propria offerta educativa e ricreativa, in modo da soddisfare le esigenze e i gusti delle famiglie della zona.

Per agevolare le famiglie, il Comune di Alta Val Tidone ha introdotto la gratuità del trasporto da e per i centri per tutti i bambini residenti e per quelli iscritti alle scuole del territorio comunale.

“L’iniziativa del trasporto gratuito è parte del nostro impegno amministrativo – sottolinea il Sindaco Franco Albertini – rivolto a garantire un servizio accessibile a tutti e un aiuto concreto e tangibile verso i genitori che lavorano. I centri estivi sono un momento educativo, formativo e di svago molto importante per i nostri ragazzi; e a questi centri le famiglie devono poter affidare i propri figli con serenità e gioia. Ringrazio fin da ora gli organizzatori e tutti coloro che offriranno il proprio prezioso contributo per rendere anche questa estate stimolante, serena e straordinaria”.

Il centro estivo avviato lo scorso lunedì è organizzato presso la Piscina La Poccia di Nibbiano e accoglie gli iscritti dai 3 anni in su, coinvolgendoli in corsi di nuoto, laboratori creativi, sport, inglese, escursioni e supporto nei compiti delle vacanze. E’ attivo fino al 29 agosto ed è previsto servizio di trasporto gratuito da Trevozzo. Per info: 3492813662.

Destinato invece a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni il Centro sportivo Spartan SGX a Pecorara, che dal 23 giugno a Ferragosto impegnerà gli iscritti in attività sportive all’aria aperta, sport e spartan. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3285566707.

Entrambi i centri estivi sono accreditati all’interno del progetto promosso dalla Regione Emilia “Conciliazione Vita-Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2025”, un’iniziativa importante che punta a migliorare la qualità della vita delle famiglie, offrendo soluzioni flessibili e sostenibili.

Le famiglie residenti in Alta Val Tidone con figli tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2012 ed entro il 31/12/2022) e i ragazzi con disabilità certificata fino ai 17 anni (nati dall’01/01/2008 ed entro il 31/12/2022) potranno beneficiare di un contributo massimo di 300 euro a figlio, nel limite di 100 euro a settimana, che concorreranno alla copertura totale o parziale, in funzione del costo effettivo, della rata di frequenza settimanale.

Il “bonus retta” è destinato a genitori occupati, disoccupati in percorsi di politica attiva, o impegnati in compiti di cura, con un Isee familiare che viene alzato da 24mila a 26mila euro; nel caso di ragazzi con disabilità certificata non è previsto alcun limite rispetto all’attestazione Isee.

“Molte famiglie hanno già iscritto i propri figli e chiesto informazioni – fanno sapere del Comune di Alta Val Tidone – tanto che tra i due centri siamo già a oltre 50 bambine e bambini iscritti. Chi voglia avere ulteriori informazioni, può rivolgersi direttamente ai gestori. I centri estivi sono una bella opportunità che invitiamo le famiglie a valutare, anche usufruendo laddove possibile delle agevolazioni messe a disposizione su costo rette e trasporti”

In aggiunta ai due centri, l’estate in Alta Val Tidone offrirà anche la proposta educativa e formativa musicale della Scuola di Musica di Camilla Oppizzi. Il corso, che non è accreditato per il contributo della Regione dato alle famiglie per il sostegno nel pagamento della retta si terrà tre pomeriggi alla settimana. Il trasporto è organizzato dal gestore privato a cui occorre rivolgersi per tutte le informazioni.