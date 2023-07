Schianto sulla via Emilia Parmense, cinque feriti tra cui due bambini. I fatti sono accaduti ieri sera nella zona di Fiorenzuola. Due vetture stavano viaggiando lungo la via Emilia quando, per motivi da chiarire, si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato le persone coinvolte a lasciare l’abitacolo, mentre i sanitari del 118 hanno condotto i cinque feriti al pronto soccorso di Piacenza.

A bordo di un’auto viaggiava una famiglia composta da madre e padre, rispettivamente di 32 e 38 anni) e due bimbi. Sull’altra viaggiava un 51enne.

Fortunatamente nessuno si trova in pericolo di vita.