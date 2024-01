Punti di vista: “Tre punti pesanti e tanta autostima”. L’analisi di Amorini dopo Villa Valle-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

I campionati si vincono anche cosi. Ossia guadagnando tre punti al termine di una partita sporca, in cui il Piacenza per la prima volta non ha dominato il campo ma l’ha portata a casa lo stesso, nonostante sia rimasta in dieci nell’ultima mezz’ora. Per l’autostima questa vittoria vale molto di più rispetto alle sei reti date al Ciserano domenica scorsa, perché la sofferenza finale ti fa capire che la squadra non ha minimamente perso il contatto con la realtà del campionato.

La chiosa finale è per Moro: deve prendere coscienza che errori di questo genere non sono mai motivabili neanche dalla giovane età…

I punti di vista di Amorini sul Piacenza calcio in formato video