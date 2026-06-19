Schianto tra un’auto e una bicicletta, grave una ragazza: soccorsa in eliambulanza

Grave incidente stradale in via Torre della Razza, dove una bicicletta e un’auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.
Ad avere la peggio è stata la giovane ciclista, rimasta seriamente ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Considerate le condizioni della ragazza, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, la ferita è stata trasportata in volo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato allo schianto.