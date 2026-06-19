Stefano Torre presenta le sue nuove raccolte Il Verbo in Fiamme e Il Limone Nero: “Poesia fondamentale in questo momento perché parla al cuore”

Lo scrittore e poeta piacentino Stefano Torre sta presentando in questi giorni le sue nuove raccolte poetiche, Il Verbo in Fiamme e Il Limone Nero. Nell’ultimo incontro negli spazi di Rosso Tiziano, l’autore ha dialogato direttamente con i lettori.

Attraverso una serie di domande dedicate ai temi centrali della propria ricerca poetica — la verità, il dolore, la speranza, l’amore, la trascendenza e il destino dell’uomo contemporaneo — Torre ha accompagnato il pubblico all’interno del proprio universo letterario, alternando riflessioni, racconti personali e letture.

Stefano Torre ha spiegato a Radio Sound quanto sia importante la poesia in questo presente contraddistinto purtroppo dalla violenza. La poesia è assolutamente fondamentale in primis perché parla al cuore e non alla mente, non alla razionalità delle persone e quindi fa un salto a piedi pari su quella saracinesca che la nostra mente abbassa ogni volta che qualcuno ci dice qualcosa che non ci piace. Quindi la poesia riesce ad indursi ad un ragionamento estremamente più profondo. In secondo luogo la poesia, poiché parla non semplicemente con le parole che contiene, ma anche con gli spazi che ci sono tra una parola e l’altra, dice cose che non sono scritte semplicemente perché le evoca. In particolare fa in modo che la sua vicinanza alla verità sia estremamente maggiore di qualunque discorso si possa sentire. Il nostro linguaggio non è in grado di parlare pienamente dei nostri sentimenti, la poesia invece si avvicina a poterlo fare. Quindi la poesia è assolutamente indispensabile. Soprattutto in questo periodo nel quale stiamo evidentemente perdendo la nostra capacità di essere umani.

La serata allo Spazio Rosso Tiziano ha messo in evidenza i due volti complementari della sua produzione più recente. Da una parte Il Verbo in Fiamme, raccolta che affida alla parola il compito di opporsi al nichilismo e di custodire la ricerca della verità; dall’altra Il Limone Nero, opera che osserva con sguardo profetico le contraddizioni del nostro tempo, senza rinunciare alla speranza e alla possibilità di una redenzione dell’uomo.

Accanto all’autore, un ruolo importante è stato svolto da Maurizio Sesenna, che ha dato voce a numerosi componimenti nel corso dell’incontro.

“Il verbo in fiamme” – conclude Torre – è una raccolta nella quale narro di come quel verbo del principio, chesta all’inizio del Vangelo di Giovanni, di fatto abbia preso fuoco in questo periodo. In pratica come la parola di Dio non sia più in grado da sola, senza diventare fiamma,di sostenere l’uomo. E dall’altra invece “Il limone nero” rappresenta un simbolo delnichilismo della depauperazione della umanità che si ritrova ad aver perso tutti i suoi puntidi riferimento principali.



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