Schianto tra una moto e un furgone lungo la Statale 45, grave un turista tedesco di 53 anni

Grave incidente lungo la Statale 45 nei pressi di Bobbio, dove una moto si è scontrata con un furgone di Poste Italiane per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 53 anni di nazionalità tedesca che stava percorrendo la Valtrebbia insieme a un gruppo di amici.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso di Parma.

Dopo le prime cure, il 53enne è stato trasferito in volo, in codice di massima urgenza, all’ospedale Maggiore di Parma.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le condizioni del motociclista sono gravi.

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