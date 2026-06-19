Schianto tra una moto e un furgone lungo la Statale 45, grave un turista tedesco di 53 anni

Grave incidente lungo la Statale 45 nei pressi di Bobbio, dove una moto si è scontrata con un furgone di Poste Italiane per cause ancora in fase di accertamento.
Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 53 anni di nazionalità tedesca che stava percorrendo la Valtrebbia insieme a un gruppo di amici.
L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso di Parma.
Dopo le prime cure, il 53enne è stato trasferito in volo, in codice di massima urgenza, all’ospedale Maggiore di Parma.
Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Le condizioni del motociclista sono gravi.