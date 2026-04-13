A Fiorenzuola la nuova segreteria parlamentare del ministro Foti: “I cittadini vanno ascoltati”

È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 11 aprile, in Corso Garibaldi a Fiorenzuola d’Arda, la nuova segreteria parlamentare del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, on. Tommaso Foti. Un appuntamento molto partecipato, che ha visto la presenza di numerosi amministratori, rappresentanti istituzionali e cittadini della Val d’Arda.

LA NOTA DI FRATELLI D’ITALIA

Radicamento sul territorio

Ad aprire gli interventi è stato Lorenzo Lagori, membro della Direzione provinciale di Fratelli d’Italia e referente cittadino del partito, che ha sottolineato il significato politico e identitario dell’iniziativa: «La segreteria parlamentare che oggi inauguriamo nasce da una riflessione sul nostro DNA, fatto di ascolto, concretezza e radicamento sul territorio.

Un punto di riferimento

Quale miglior esempio di vicinanza ai cittadini dell’apertura di uno spazio fisico che sarà un punto di riferimento per Fiorenzuola e per la Val d’Arda». Lagori ha inoltre rivendicato con forza il valore dell’identità del movimento: «In un periodo storico in cui spesso ci viene chiesto di rinnegare il nostro simbolo, noi scegliamo invece di affiggerlo in alto, ben visibile, perché sulla nostra storia e identità politica non indietreggiamo di un millimetro», concludendo con un ringraziamento al Ministro Foti e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto.

A seguire è intervenuto Massimiliano Morganti, consigliere provinciale, che ha evidenziato la funzione operativa della nuova sede: «È una segreteria parlamentare, un ufficio a disposizione tanto dei cittadini quanto delle istituzioni della Val d’Arda».

Un valore concreto

Morganti ha sottolineato come la scelta risponda alla necessità di affrontare «la complessità amministrativa che tante volte i sindaci, i consiglieri e i cittadini si trovano a dover fronteggiare», evidenziando il valore concreto di un presidio territoriale stabile. Nel suo intervento ha inoltre ricordato con commozione la figura di Alberto Bazzani, rimarcando come questa apertura rappresenti anche «una scelta di campo importante» e un impegno che dovrà essere sostenuto nel tempo con il contributo di tutti.

Avvicinare i territori alle istituzioni

Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri ha quindi posto l’accento sulla partecipazione e sul rapporto con il territorio: «Mi fa molto piacere che abbiano risposto all’appello davvero in tanti, amici, militanti e non», sottolineando come la nuova sede rappresenti «un esempio» concreto di un’azione politica volta ad «avvicinare il più possibile i territori a quelle che sono le istituzioni». Tagliaferri ha inoltre evidenziato l’importanza del dialogo continuo con i cittadini, definendolo «un momento di confronto» fondamentale per l’azione politica.

“I cittadini vanno ascoltati”

È poi intervenuto il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, che ha rimarcato il valore istituzionale dell’iniziativa: «Avere un ministro come Tommaso Foti sul territorio è gradito sicuramente a tutti, ed è ancora più significativo oggi per Fiorenzuola». Gandolfi ha sottolineato come l’ascolto rappresenti un principio cardine: «I cittadini vanno ascoltati e l’ascolto non deve mai mancare», evidenziando inoltre l’importanza del supporto istituzionale su temi strategici come il PNRR, «una sfida importantissima» per gli enti locali.

A concludere è stato il Ministro Tommaso Foti, che ha spiegato le ragioni della scelta di Fiorenzuola: «Mi sembrava doveroso avere anche un punto di recapito a Fiorenzuola, che è uno dei principali centri della nostra provincia». Il Ministro ha evidenziato come la nuova sede risponda a un’esigenza concreta di presenza sul territorio: «Proprio perché non è una piazza facile, c’è ancora più bisogno di ascolto e di dare risposte».

La casa del centrodestra

Foti ha inoltre chiarito la funzione della segreteria, definendola «la casa del centrodestra», ma anche un luogo aperto ai cittadini, ribadendo che l’obiettivo è «cercare di completare la gamma dell’impegno possibile per ascoltare i cittadini», pur nella consapevolezza che «non tutti i problemi si possono risolvere».

Nel corso del suo intervento, il Ministro ha poi affrontato i temi legati al PNRR, rivendicando i risultati raggiunti a livello nazionale e assicurando la propria disponibilità nei confronti degli amministratori locali: «Sono a disposizione per quanto riguarda i progetti presentati», sottolineando l’importanza del lavoro svolto per il raggiungimento degli obiettivi europei.

L’inaugurazione si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro tricolore e un momento conviviale, sancendo l’avvio ufficiale di un nuovo punto di riferimento politico e istituzionale per Fiorenzuola e l’intero territorio della Val d’Arda.

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