Tagliaferri (FdI): “Sul CAU di Podenzano servono risposte”

“Da 80 accessi a settimana all’incertezza sull’AFT: la Regione chiarisca numeri, personale e tempi”
“Domani in Aula si discuterà il question time sull’oggetto 2372 relativo alla chiusura del CAU di Podenzano e alla sua trasformazione in AFT. Un tema che Fratelli d’Italia ha già portato all’attenzione della Giunta con una interrogazione a risposta scritta, puntuale e articolata”. Così Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, eletto a Piacenza e provincia.
“Prendiamo atto che, a seguito della nostra iniziativa, anche il Partito Democratico ha ritenuto necessario intervenire con un question time. È un segnale evidente che le criticità sollevate non erano affatto marginali e che il tema richiede risposte chiare e tempestive”.
“Il punto, però, resta sempre lo stesso: i cittadini non hanno ancora risposte concrete”.
“Il CAU di Podenzano, attivo dal 2024, rappresentava un presidio sanitario territoriale reale, con circa 80 accessi settimanali, soprattutto da parte di anziani e persone fragili. Un servizio utile e utilizzato”.
“Oggi quel presidio è stato chiuso e non verrà riattivato nella forma originaria. Al suo posto si prevede una AFT, un modello organizzativo diverso, ma di cui non sono ancora noti i dettagli operativi”.
“Le domande sono semplici e rimangono ancora senza risposta:
- quanti medici saranno presenti?
- con quali orari?
- quali prestazioni saranno garantite?
- ci sarà continuità nella gestione delle urgenze a bassa complessità?
- quando il servizio tornerà pienamente operativo?”
“Nel frattempo i cittadini sono stati indirizzati verso altri presidi, con evidenti disagi sul piano della prossimità e della tempestività delle cure”.
“Non basta parlare di riorganizzazione. Serve trasparenza sui dati e sulle modalità operative, perché la sanità territoriale non può essere lasciata nell’incertezza”.
“Se il nuovo modello AFT sarà davvero migliorativo, la Regione lo dimostri con numeri, personale e tempi certi. Diversamente, il rischio concreto è quello di ridurre un servizio che funzionava”.
“Fratelli d’Italia continuerà a seguire con attenzione la vicenda, perché i cittadini di Podenzano e della provincia di Piacenza meritano chiarezza e risposte concrete, non annunci”.