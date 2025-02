Serie A2 – Altro difficile test per l’Assigeco Piacenza: Lupi in trasferta a Udine

Dopo la sconfitta rimediata nella proibitiva trasferta contro Cantù, per l’Assigeco Piacenza è arrivato il momento di prepararsi a un altro difficile scontro lontano da casa. Questa volta ad attendere i biancorossoblu ci sarà l’Apu Old Wild West Udine, che sfiderà i ragazzi di coach Humberto Manzo nel match del Palasport Carnera alle 18:00 di questa domenica 23 febbraio. La partita rappresenta il secondo test complicato consecutivo per i Lupi, e coach Manzo riconosce l’assoluto livello della formazione friulana.

Le parole di coach Manzo a Radio Sound

Gli avversari

Dopo aver accarezzato il sogno promozione la corsa stagione, anche quest’anno l’Apu Old Wild West Udine si è presentata ai nastri di partenza del campionato con l’ambizione di salire in massima categoria. Con il confermato coach Adriano Vertemati in panchina, la formazione bianconera gode attualmente di un record di 20 vittorie e 7 sconfitte che la consolida in vetta alla classifica al pari di Rimini, e può contare su un quintetto esperto ed estremamente versatile guidato dal folletto a stelle e strisce Anthony Hickey, mattatore su entrambe le metà campo e reduce da un’esperienza a Cantù.

Con Stefanelli ancora alle prese con un problema agli adduttori, il ruolo di guardia sarà probabilmente ricoperto da capitan Mirza Alibegovic, specialista da oltre l’arco e confermato dalla scorsa stagione. In posizione di ala piccola troveremo Iris Ikangi, mentre il reparto lunghi sarà formato dallo statunitense Xavier Johnson, ormai veterano del campionato, e Matteo Da Ros, che quest’anno sta vivendo una seconda giovinezza in Friuli.

In uscita dalla panchina ci sarà il playmaker Lorenzo Caroti, fedelissimo di coach Vertemati fin dai tempi di Treviglio, l’ex-stella di Agrigento Lorenzo Ambrosin e Davide Bruttini, che ha il compito di portare esperienza sotto le plance a partita in corso. Altre armi importanti sono Rei Pullazi e Simone Pepe, arrivati nel mese di gennaio e già ben integrati nei sistemi di gioco della squadra.

All’andata il match si concluse con il punteggio di 74-96 in favore di Udine, capace di scavare un solco importante già nel primo tempo grazie a una solida prestazione corale.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.