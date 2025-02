Volley – Gas Sales Piacenza domenica in campo con Grottazzolina, curiosità e statistiche

La gara tra Yuasa Battery Grottazzolina e Gas Sales Piacenza in programma domenica 23 febbraio (ore 19.30) al PalaSavelli di Porto San Giorgio è valida per la decima giornata di ritorno, penultima della Regular Season, del campionato di SuperLega Credem Banca 2024-2025.

Sfida numero quattro quella in arrivo contro la formazione marchigiana. Sono tre i precedenti tra le due squadre: due risalgono alla stagione 2018-2019 in Regular Season Serie A2 Credem Banca Girone Blu ed uno si è giocato in questa stagione.

Il bilancio

Il bilancio nei tre precedenti tra le due squadre è a favore di Gas Sales Piacenza che ha vinto i tre incontri: terza di andata della stagione 2018-2019 vittoria in rimonta in terra marchigiana per 3-2 (25-20, 17-25, 25-20, 15-25, 11-15), al PalabancaSport nel ritorno Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose per 3-1 (25-14, 25-21, 22-25, 25-21) mentre nella gara di andata la formazione biancorossa ha vinto per 3-0 (25-23, 25-21, 25-20).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre è proprio quello giocato in terra marchigiana in A2: terza giornata di andata, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al tie break e la partita registrò 198 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, il primo parziale della sfida giocata nel girone di andata di questa stagione al PalabancaSport è stato vinto da Piacenza per 25-23. Il set più agevole è stato registrato nella gara di ritorno al PalabancaSport della stagione 2018-2019 in A2: nel primo set si impose Piacenza per 25-14.

Prosegue, intanto, a buon ritmo la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con Sir Susa Vim Perugia che si giocherà al PalabancaSport domenica 2 marzo (ore 18.00) e valida come undicesima giornata di ritorno e ultima di Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca.