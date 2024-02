Serie B – Bakery Piacenza, obiettivo battere Desio nello scontro diretto per la salvezza – AUDIO

Torna a giocare tra le mura amiche la Bakery Piacenza, che domenica 11 febbraio alle ore 18:00 ospiterà Desio. Si tratta della ventitreesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, ma soprattutto la prima gara che si giocherà in otto giorni. Infatti, i biancorossi torneranno a calcare il parquet del PalaBakery già mercoledì 14 febbraio alle ore 20:30 contro Legnano, prima della trasferta di Orzinuovi per affrontare Crema domenica 18 febbraio alle ore 19:00.

Un trittico di sfide che rappresentano un viatico importante in termini di classifica per capitan Mastroianni e compagni. Adottando la strategia del passo dopo passo però, bisogna concentrarsi adesso su Desio, prossima avversaria e a pari punti in graduatoria a quota 18 punti. Questo rende il match a tutti gli effetti uno scontro diretto, che all’andata è stato vinto dagli avversari in un finale tirato, punto a punto, terminato sul punteggio di 72-68.

Le parole di Zakaria El Agbani a Radio Sound

«È un periodo non facile, veniamo da tre sconfitte consecutive e siamo consapevoli delle partite che ci attendono. Già nel girone d’andata avevamo avuto un periodo simile, un periodo non positivo, e abbiamo reagito molto bene parlando tra di noi, compattandoci e unendoci. Siamo consapevoli che contro Desio dobbiamo portare punti a casa, ma innanzitutto dobbiamo concentrarci su noi stessi.

Scontro diretto per la Bakery Piacenza

Nelle ultime partite non siamo riusciti a mettere grande intensità difensiva, subendo molto gli avversari. Per questo dobbiamo giocare con attenzione, oltre a tenere un ritmo elevato per iniziare al meglio il trittico di partite che ci vedranno impegnati in una settimana. Vogliamo riprenderci sia per i nostri tifosi che per la società».