Serie B – Capitan Poggi non si muove da Piacenza: il gladiatore resta biancorossoblu

UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare di aver raggiunto un nuovo accordo biennale, con opzione di uscita al termine della prima stagione, con l’atleta Giovanni Poggi, che si appresta così a vivere la sua terza stagione, la seconda consecutiva, in biancorossoblu.

Classe 1997 e originario di Roma, Giovanni Poggi è un’ala/pivot di 201cm per 98 kg. Dopo gli inizi all’Alfa Omega Roma, a diciassette anni intraprende la prima esperienza lontano da casa a Palestrina in Serie B, campionato che disputerà anche le stagioni successive con le maglie di Isernia, Desio e Crema. La positiva stagione con la formazione lombarda gli vale la chiamata di Mantova in Serie A2, dove rimane per un biennio prima dell’approdo in Assigeco nella stagione 2020/2021, rivelandosi una preziosa arma in uscita dalla panchina portando in dote 4.1 punti e 3.4 rimbalzi di media a gara, con un season high di 15 punti nella vittoria casalinga in rimonta su Capo d’Orlando, e contribuendo a una salvezza che in pochi pronosticavano a inizio stagione. Nell’estate 2021 il ritorno in Serie B a Faenza, dove è rimasto per quattro annate.

In Romagna conquista da MVP la Supercoppa LNP nel 2021 e raggiunge sempre i playoff, affermandosi come uno dei lunghi più affidabili e completi del campionato. Le qualità dimostrate nel corso degli anni convincono la scorsa estate l’Assigeco a riportarlo a Piacenza come primo volto del nuovo corso dopo la dolorosa retrocessione. In una stagione complicata dal punto di vista dei risultati di squadra, Poggi ha saputo comunque imporsi come elemento di vitale importanza all’interno del gruppo e di tutto l’ambiente biancorossoblu, chiudendo il campionato con 10.5 punti, 7.2 rimbalzi e 1.9 assist ad allacciata di scarpe, con cinque doppie-doppie, un prezioso contributo difensivo e tanto lavoro sporco non evidenziato dalle statistiche.

Con la sua leadership, esperienza e spirito di sacrificio, anche nella prossima stagione Giovanni Poggi continuerà a ricoprire il ruolo di capitano, confermandosi punto di riferimento dentro e fuori dal campo per compagni, staff e società.

Giovanni Poggi, Capitano

“Sono davvero contento di rimanere. Per come è andata la scorsa stagione sentivo di avere ancora del lavoro da portare a termine qui, non volevo andarmene dopo un’annata del genere, ma avere l’opportunità di costruire qualcosa di importante e lasciare un ricordo diverso, sia a livello personale che di squadra. Ringrazio la società, il presidente e il direttore sportivo per la fiducia riposta nei miei confronti.

L’Assigeco è una realtà che merita di stare ai vertici della Serie B e ambire a traguardi importanti, qui ci sono le condizioni ideali per fare bene. Volevo anche mandare un messaggio ai tifosi: la scorsa stagione siamo riusciti a portare entusiasmo solo a tratti, ma il nostro obiettivo deve essere quello di creare continuità, portare sempre più gente al palazzetto e costruire insieme qualcosa di entusiasmante. Non vedo l’ora di ricominciare: sono davvero carico e motivato a ribaltare quanto accaduto lo scorso anno”.

Marcello Ghizzinardi, Capo Allenatore

“Giovanni rappresenta una base importante da cui ripartire. Quando si costruisce una squadra non è sempre necessario cambiare tutto: avere giocatori che conoscono già l’ambiente e i valori della società è un aspetto fondamentale. Nel corso degli anni ho avuto modo di affrontarlo tante volte e ho sempre apprezzato le sue qualità. È un lungo moderno, duttile e capace di mettere la propria esperienza al servizio della squadra”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Siamo molto felici di proseguire il percorso con Giovanni. Al termine della scorsa annata ci siamo confrontati più volte per analizzare le ragioni che non ci hanno permesso di raggiungere i playoff: in quei momenti ho percepito in lui un forte senso di appartenenza e un grande dispiacere per non essere riuscito, da capitano, a portare la squadra all’obiettivo prefissato.

Ha sempre dato tutto per questa maglia e sono certo che continuerà a farlo, ho visto in lui una grande voglia di riscatto. Anche nella prossima stagione sarà il nostro capitano e il punto di riferimento emotivo del gruppo”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy