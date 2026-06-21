Ciclismo – Doppia top ten tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

Si chiude con una doppia top ten l’avventura tricolore di oggi (domenica) per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, con la formazione Donne Juniores piacentina impegnata con sei atlete al al Campionato italiano su strada di categoria nel Lazio, con partenza da Sora e arrivo ad Atina.

Per le “panterine” dirette da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti, a piazzarsi sono state Alessia Orsi e Matilde Rossignoli, rispettivamente sesta e decima. La Orsi, modenese classe 2008, si è giocata le proprie chance nella volata ristretta che ha premiato Maria Acuti, mentre la Rossignoli (anche lei classe 2008, veronese e campionessa italiana uscente dopo il trionfo di Trieste 2025) ha chiuso poco dietro, strappando comunque la top ten.

Campionato Italiano Donne Juniores

1° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) 109 chilometri in 3 ore 9 minuti 2 secondi, media 34,756 chilometri orari

2° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)

3° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)

4° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)

5° Giorgia Pellizotti (Team Wilier Breganze)

6° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

7° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)

8° Elisa Giangrasso (Team Ceresetto Canturino)

9° Jolanda Sambi (Team Ceresetto Canturino) a 4 secondi

10° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 13 secondi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy