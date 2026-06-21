Ciclismo – Doppia top ten tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

Si chiude con una doppia top ten l’avventura tricolore di oggi (domenica) per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, con la formazione Donne Juniores piacentina impegnata con sei atlete al al Campionato italiano su strada di categoria nel Lazio, con partenza da Sora e arrivo ad Atina.
Per le “panterine” dirette da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti, a piazzarsi sono state Alessia Orsi e Matilde Rossignoli, rispettivamente sesta e decima. La Orsi, modenese classe 2008, si è giocata le proprie chance nella volata ristretta che ha premiato Maria Acuti, mentre la Rossignoli (anche lei classe 2008, veronese e campionessa italiana uscente dopo il trionfo di Trieste 2025) ha chiuso poco dietro, strappando comunque la top ten.
Campionato Italiano Donne Juniores
1° Maria Acuti (Team Biesse Carrera Zambelli) 109 chilometri in 3 ore 9 minuti 2 secondi, media 34,756 chilometri orari
2° Carlotta Petris (Team Ceresetto Canturino)
3° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)
4° Azzurra Ballan (Breganze Millenium)
5° Giorgia Pellizotti (Team Wilier Breganze)
6° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
7° Rachele Cafueri (Team Ceresetto Canturino)
8° Elisa Giangrasso (Team Ceresetto Canturino)
9° Jolanda Sambi (Team Ceresetto Canturino) a 4 secondi
10° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni VO2 Team Pink) a 13 secondi.