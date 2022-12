Serie B – Coach Del Re alla vigilia di Bakery Piacenza-Ancona: “Loro squadra tosta, ci servirà l’aiuto del pubblico” – AUDIO

Marco Del Re ha parlato con i microfoni di RadioSound alla vigilia di Bakery Piacenza-Luciana Mosconi Ancona: match valido per la decima giornata del girone C di Serie B. Si gioca domenica pomeriggio al PalaBakery, palla a due alle ore 18:00.

Domenica sarà la prima di tre partite che giocheremo in casa nelle prossime tre settimane, tutte con squadre di livello. Ancona è sicuramente una squadra costruita in estate per stare in cima, perché comunque vale le prime 4-5 posizioni. Ha giocatori di grande talento: Panzini, Ciribeni, Bedin, Carnovali, Momo Toure. Magari hanno avuto qualche passaggio a vuoto, ma nell’ultimo periodo sono tornati su ottimi livelli, quindi sarà una partita molto impegnativa.