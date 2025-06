Serie B – Desio supera i Bees per 65-67, condannando Fiorenzuola alla retrocessione

Fiorenzuola spalle al muro per riaprire la serie, Desio con il primo dei due match point; è così che si inaugura Gara 4 del Secondo Turno Playout Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025.

La cronaca

Bottioni e Galassi fanno partire con la faccia giusta (7-3), con i Bees che cercano di alzare le marce al 5’ sul floater di Galassi. 12-6. Cipolla da dentro l’area tiene la partita sul 12-10 al 7’, con Perez che totalmente fuori equilibrio disegna una tripla pazzesca per il primo vantaggio brianzolo.

Ancora Perez sorprende dal lato debole Sabic per il più facile del 14-17 al 9’, con coach Dalmonte costretto al primo timeout pieno della partita. Desio chiude il primo quarto avanti di 2 lunghezze (17-19), ma Biorac con la schiacciata a due mani e capitan Bottioni con il piazzato da 4 metri fanno rimettere la freccia avanti a Fiorenzuola al 12’. 21-19.

Torgano toglie le castagne dal fuoco per coach Gallazzi con un’altra tripla di quoziente di difficoltà altissimo (24-25 al 14’), ma Fumagalli con la mancina subisce il fallo di Sabic e realizza il 26-27. Mazzoleni è abile a scavare nelle pieghe della partita e a realizzare pù volte dalla lunetta (26-30 al 16’), con lo stesso capitano di Desio che a rimbalzo offensivo giganteggia e realizza il più facile dei lay up per il 28-35 al 19’.

Seck con 4 punti consecutivi scava un break da 6-0 per i Bees, ma dai liberi è Mazzoleni a chiudere il primo tempo con il +3 per Desio. 34-37.

Secondo tempo

Bottioni e Voltolini cercano di agganciare subito Desio in apertura di terzo quarto, ma Bartninkas trova la chiave per scardinare 2 volte consecutive la difesa gialloblu per il 40-43 al 23’. Galassi trova il gioco da 3 punti che accende il PalArquato (43-44 al 24’), con Colussa che dall’arco scrive il sorpasso nell’azione seguente.

La partita si accende, Perez trova un’altra tripla che da fiducia a Desio, con Fumagalli che di puro talento trova la tripla del 48-52 dall’angolo e fa esultare lo spicchio di PalArquato occupato dai tifosi dell’Aurora.

Ancora Perez con la terza tripla fuori equilibrio della sua serata fa allungare Desio, che prova a dare una spallata al match al 28’. 51-58. L’ennesimo rimbalzo offensivo catturato da Desio consente al solito Perez di penetrare con il terzo tempo che vale il +10, ma Biorac chiude il terzo parziale da sotto le plance. 54-62.

In un ultimo parziale carico di adrenalina, Cipolla realizza dai liberi il 56-65 al 33’, con Fiorenzuola che deve lottare contro un eloquente 3/17 dall’arco. Colussa con il 2/2 risponde al 36’ (58-65), con i Bees che provano a serrare la difesa per provare a tornare a contatto. Bottioni di tabella realizza la tripla che da vita ai Bees (61-65 al 37’), con Galassi che con il semigancio mancino tabellato ricuce sul 63-65 al 38’.

Cipolla da una parte e Galassi dall’altra realizzano dalla lunetta, l’unico modo in cui si vedono punti in un finale di una fisicità assoluta da parte di entrambe le difese. 64-67 al 39’.

Fiorenzuola ha in mano nell’ultimo possesso il pallone per pareggiare con una tripla, ma Galassi subisce fallo e va in lunetta con 2 liberi a meno di 4 secondi dalla fine. Con l’1/2 per provare a catturare il rimbalzo offensivo, la preghiera è vana, e fa chiudere sul 65-67 Desio, che si salva e condanna i Bees alla retrocessione.